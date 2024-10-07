旅行穿搭舒適又時髦！LV Flight Mode新包自帶裝飾功能
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Flight Mode系列，是專為旅行設計的多元穿著風格，以舒適的風格化設計，完美結合旅行與日常生活所需。系列涵蓋服裝、旅行皮件、鞋履及配飾，不僅適合旅行途中，也包括到達目的地後穿著的完整衣櫃。
本季推出的包款具備高度的實用性。全新Neverfull Inside Out以兩雙面翻轉的便利設計重新演繹經典，可將原本的包身內側變成外側。GM尺寸的Neverfull Inside Out包身上裝飾有Flight Mode旅遊貼紙圖案、MM尺寸則有三種內襯顏色可供選擇；而MM和BB尺寸均採用時髦的中性色調光滑小牛皮材質製作。經典的Neverfull包則另推出顏色鮮豔的Epi皮革款。
其他包款推出全新色調和材質選擇，例如Noé束口水桶包或經典Twist Fauve紅棕色 Epi皮革款。新款Speedy包換上柔軟的Monogram帆布材質，另有附有鏈條、皮飾邊、主題吊飾等預先裝飾配飾的Speedy包。此外，多款主打包採用Mahina Monogram製作，以灰色Brume為底色，搭配藍白漸層效果，令人想起變化不斷的天空。
服裝可以輕鬆再室外與室內之間轉換。羊毛真絲裹身大衣與Neverfull Inside Out一樣，可以兩面穿著，多款單品均採用同色系Mahina圖案。休閒風格的輪廓寬鬆又合身，包括Monogram灰色牛仔套裝、天鵝絨平紋針織套裝搭配色塊細節，以及同時兼具運動感與柔美造型的高科技布料運動衫。
Flight Mode鞋履系列涵蓋從低衝擊到高強度的活動，包括採用高科技材質製成的LV Rush運動鞋、80年代復古風的中筒雙色皮革款的LV Stadium等。冬季必備的帽子則有以燈芯絨材質製作的帽款以及LV Fluffy水桶帽等。
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