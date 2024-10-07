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旅行穿搭舒適又時髦！LV Flight Mode新包自帶裝飾功能

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
柔軟Monogram帆布款DARK SPEEDY 30。圖／路易威登提供
柔軟Monogram帆布款DARK SPEEDY 30。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Flight Mode系列，是專為旅行設計的多元穿著風格，以舒適的風格化設計，完美結合旅行與日常生活所需。系列涵蓋服裝、旅行皮件、鞋履及配飾，不僅適合旅行途中，也包括到達目的地後穿著的完整衣櫃。

本季推出的包款具備高度的實用性。全新Neverfull Inside Out以兩雙面翻轉的便利設計重新演繹經典，可將原本的包身內側變成外側。GM尺寸的Neverfull Inside Out包身上裝飾有Flight Mode旅遊貼紙圖案、MM尺寸則有三種內襯顏色可供選擇；而MM和BB尺寸均採用時髦的中性色調光滑小牛皮材質製作。經典的Neverfull包則另推出顏色鮮豔的Epi皮革款。

其他包款推出全新色調和材質選擇，例如Noé束口水桶包或經典Twist Fauve紅棕色 Epi皮革款。新款Speedy包換上柔軟的Monogram帆布材質，另有附有鏈條、皮飾邊、主題吊飾等預先裝飾配飾的Speedy包。此外，多款主打包採用Mahina Monogram製作，以灰色Brume為底色，搭配藍白漸層效果，令人想起變化不斷的天空。

服裝可以輕鬆再室外與室內之間轉換。羊毛真絲裹身大衣與Neverfull Inside Out一樣，可以兩面穿著，多款單品均採用同色系Mahina圖案。休閒風格的輪廓寬鬆又合身，包括Monogram灰色牛仔套裝、天鵝絨平紋針織套裝搭配色塊細節，以及同時兼具運動感與柔美造型的高科技布料運動衫。

Flight Mode鞋履系列涵蓋從低衝擊到高強度的活動，包括採用高科技材質製成的LV Rush運動鞋、80年代復古風的中筒雙色皮革款的LV Stadium等。冬季必備的帽子則有以燈芯絨材質製作的帽款以及LV Fluffy水桶帽等。

柔軟Monogram帆布款SPEEDY CRAFTY 30。圖／路易威登提供
柔軟Monogram帆布款SPEEDY CRAFTY 30。圖／路易威登提供
路易威登Flight Mode系列涵蓋服裝、旅行皮件、鞋履及配飾。圖／路易威登提供
路易威登Flight Mode系列涵蓋服裝、旅行皮件、鞋履及配飾。圖／路易威登提供
路易威登Flight Mode系列專為旅行而推出。圖／路易威登提供
路易威登Flight Mode系列專為旅行而推出。圖／路易威登提供
干邑色小牛皮CAPUCINES GM SOUPLE。圖／路易威登提供
干邑色小牛皮CAPUCINES GM SOUPLE。圖／路易威登提供
柔軟Monogram帆布款SPEEDY CRAFTY 30。圖／路易威登提供
柔軟Monogram帆布款SPEEDY CRAFTY 30。圖／路易威登提供
巧克力卡其色羊皮COUSSIN PM包。圖／路易威登提供
巧克力卡其色羊皮COUSSIN PM包。圖／路易威登提供
色塊絲絨連帽衫。圖／路易威登提供
色塊絲絨連帽衫。圖／路易威登提供
LV RUSH運動鞋。圖／路易威登提供
LV RUSH運動鞋。圖／路易威登提供
刺繡簽名棒球帽。圖／路易威登提供
刺繡簽名棒球帽。圖／路易威登提供
路易威登Flight Mode系列專為旅行而推出。圖／路易威登提供
路易威登Flight Mode系列專為旅行而推出。圖／路易威登提供
干邑色小牛皮CAPUCINES GM SOUPLE。圖／路易威登提供
干邑色小牛皮CAPUCINES GM SOUPLE。圖／路易威登提供
路易威登Flight Mode系列涵蓋服裝、旅行皮件、鞋履及配飾。圖／路易威登提供
路易威登Flight Mode系列涵蓋服裝、旅行皮件、鞋履及配飾。圖／路易威登提供
柔軟Monogram帆布款DARK SPEEDY 30。圖／路易威登提供
柔軟Monogram帆布款DARK SPEEDY 30。圖／路易威登提供
雙面穿帆羊毛圍裹式大衣。圖／路易威登提供
雙面穿帆羊毛圍裹式大衣。圖／路易威登提供

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