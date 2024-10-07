雄獅 ITF 線上旅展開跑 農曆年9天連假 這國團費調降15%

年底線上促銷最大檔來囉！雄獅（2731）ITF線上旅展即日起到11月4日正式開跑，推出許多超值優惠，行程如「韓國賞楓團」免萬元、「馬來西亞5日」17,999元起、「黃金海岸遨遊6日」39,999元、「土耳其8日」全程五星免5萬、「美西7日」5萬5有找，還有「天天領折扣碼」、「週週搶購」等好康活動。

2025年的春節假期長達9天，民眾對於旅遊的需求激增，據觀察春節寒假產品買氣熱烈，尤其長程線出團量較去年同期，預估成長超過二倍以上，且「生態體驗」、「古文明探索」等深度旅遊團報名人數顯著增加， 如埃及、摩洛哥等非洲地區的深度探索，較疫情前同期成長約二成、尼泊爾文化洗禮也成長超過一倍。在春節檔期產品團費部分，少數產品進行微幅調整，亞非線與去年同期相比，平均漲幅約一成；歐洲線與去年持平；日本線漲幅不到一成；韓國線則調降近15%。

此外，線上旅展也祭出「天天領折扣碼」和「週週搶購」活動。每天將送出上萬組折扣碼，最高滿萬折5000，「週週搶購」活動則於每週二上午10點開放搶購人氣商品，「韓國釜山5日」9,999元起、「北海道破冰船6日」打6折每人29,900元起；日本機票5,999元起以及環球影城門票買一送一等。

秋季首選「楓紅首爾樂天小旅行4日」，搭乘長榮航空9,999元起就可出發；冬季滑雪「東北三大雫石滑雪5日遊」每人54,900元起；「群馬萬座高原滑雪五日」星空溫泉一次滿足，每人59,900元起，旅展再折5,000元；雄獅旗下高端旅遊品牌「璽品旅遊」，好評續推「夢幻白川鄉點燈5日」，入住合掌村當地民宿，每人99,000元起，線上旅展最高再折6000元。

想在國外感受耶誕或跨年氣氛，「英國大城小鎮9日」每人69,900元起，「特選美西7日」入住賭城嗨跨年打68折，旅展價每人54,999元起。

與親朋好友創造特別的春節圍爐回憶，「韓國賀歲滑雪5日」新春吃澎湃長腳蟹宴5萬有找，只要49,888元起；造訪星馬67,800元起，保證入住大紅花渡假村，品嚐獨特團圓餐撈魚生，再拿開運紅包；或前往日本東北，一次收藏森吉山樹冰與藏王樹冰美景，體驗仙台牛舌美味。

市場唯一春節推出「肯亞卡達10日」入住舒適帳篷，大啖稀奇肉類團圓餐，每人219,900元起，春節團折5,000再加贈小費。另外，2025 年將進入太陽黑子極大期，極光出現機率高，推薦「阿拉斯加極光10日」除夕夜入住珍娜溫泉度假村，泡溫泉邊賞極光辭舊歲。

專屬鐵道迷的列車饗宴企劃！雄獅首度推出JR九州36+3列車保證席次，還能搭乘指宿玉手箱神秘黑白列車，體驗黑豚料理與砂蒸浴。特別規劃東北唯一美食觀光列車「TOHOKU EMOTION」，搭長榮航空青森進東京出，由北向南主打市場獨家最順走法。

國內鐵道部分，鳴日廚房首度邀請「晶華酒店-晶華軒鄔海明主廚」操刀菜單，探索台灣後山魅力；「經典Z東夜光金針藍皮東大人囝仔3日」搭乘藍皮解憂號，每人8,099元起，第二人折1,000元，揪上親友一起欣賞台東最美星空。

春節親子避寒好去處「關島自由行5日」，搭乘星宇航空直飛杜夢灣，賞夕陽海景59,800元起；或搭乘虎航直飛普吉島，ClubMed普吉島精緻全包式假期，每人73,300元起，預購再折1,000元。另外，預購春節期間出發機票，使用折扣碼單筆滿4萬折666元，紐西蘭航空豪經、商務艙使用限量折扣碼，最高折3,000元。