一秒到法國！全聯We Swee推5款經典法式甜點 閃電泡芙、可麗露必吃

想要享受法式甜點下午茶，現在不用出門就能品味悠閒，We Sweet打破烘焙與時尚界線，即日起至10月31日推出5款經典法式甜點，換上TAIPEI FASHION WEEK臺北時裝週、VOGUE FASHION’S NIGHT OUT聯名新包裝，以法國國旗代表的藍、白、紅3色為主色調，讓你家就是法式甜點店。

We Sweet聯名法式甜點包含2款經典甜點「法式布蕾派」和「法式經典原味千層」，及3款全新甜點「法式栗香千層」、「法式香草卡士達閃電泡芙」和「可麗露」。其中首推法式栗香千層，結合秋季風格的栗子泥與千層的雙重法式元素，單盒特價99元。

另2款新品也一定要嚐鮮，法式香草卡士達閃電泡芙使用法國進口Elle & Vire愛樂薇動物性鮮奶油製成，外層淋上白巧克力醬，單盒特價79元；而可麗露則是大人的成熟風味，香脆褐色焦糖外殼，咬下是散發蘭姆酒香和香草風味的鬆軟內裡，每盒特價99元。