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一秒到法國！全聯We Swee推5款經典法式甜點 閃電泡芙、可麗露必吃
想要享受法式甜點下午茶，現在不用出門就能品味悠閒，We Sweet打破烘焙與時尚界線，即日起至10月31日推出5款經典法式甜點，換上TAIPEI FASHION WEEK臺北時裝週、VOGUE FASHION’S NIGHT OUT聯名新包裝，以法國國旗代表的藍、白、紅3色為主色調，讓你家就是法式甜點店。
We Sweet聯名法式甜點包含2款經典甜點「法式布蕾派」和「法式經典原味千層」，及3款全新甜點「法式栗香千層」、「法式香草卡士達閃電泡芙」和「可麗露」。其中首推法式栗香千層，結合秋季風格的栗子泥與千層的雙重法式元素，單盒特價99元。
另2款新品也一定要嚐鮮，法式香草卡士達閃電泡芙使用法國進口Elle & Vire愛樂薇動物性鮮奶油製成，外層淋上白巧克力醬，單盒特價79元；而可麗露則是大人的成熟風味，香脆褐色焦糖外殼，咬下是散發蘭姆酒香和香草風味的鬆軟內裡，每盒特價99元。
另外，全聯美味堂10月也聯手7連霸米其林必比登名店「清真中國牛肉麵食館」，推出「紅燒牛肉湯」、「清燉牛肉湯」、「家傳牛肉粥」3款聯名新品，清燉、紅燒風味一次幫你備齊，另外還有老闆家傳私房牛肉粥也不能錯過。即日起至10月31日特價129～189元，200元有找就能在家享用必比登級的美味。10月底前購買聯名商品任1件搭配美味堂涼拌菜/滷味指定商品任2件，現省10元（單筆可累折）。
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