達德能源參展台灣國際智慧能源周 永續材質布置展場

當綠能結合地方旅遊，轉動永續發展新節奏。達德能源於10月4日至6日參加台灣國際智慧能源周，以「跟著風機去旅行 探索永續新未來」為今年參展主題，運用永續材質與巧妙設計，把風能及生態教育的概念搬到展場，並設計互動式小遊戲來解說風機建造過程以及推薦個人適合的風機旅行路線，以數位化體驗取代一般展場常見的大型輸出裝置，打造更具環境友善的展場氛圍，貫徹永續發展的精神。

達德能源攤位上的許多素材都可以重複使用，本次攤位設計遵循3R原則（Reduce； Reuse； Recycle），摒棄傳統商展的木作佈置，使用甘蔗板為主的永續裝潢材質，搭配數位化的營運業務資訊展示，並將去年參展的陳列素材打散後重組，呈現出全新的視覺概念，讓參觀者輕鬆了解達德能源從開發、建置、到營運的業務和ESG實績。

此外，攤位設有一面互動資訊牆和多個互動式觸控螢幕，代替大型圖片的印刷輸出。其中，達德能源以風機搭建互動遊戲展現趣味，參觀者可現場透過觸控螢幕自己建造一座風力發電機，從「選址」開始，每一個步驟都深入淺出說明風機建造的原理及過程，例如風機所在地的評估是以常年風速及風力平均密度為主，還能自行組裝風機及電纜配線，寓教於樂。

玩互動遊戲找出適合自己的風機小旅行！今年達德能源以新穎角度提出「跟著風機去旅行」，挑出不同特色的風機所在地，設計四條自行車低碳旅行路線，包含竹南海風漁港之旅、通霄白沙屯古蹟之旅、台中大安風機探索之旅、雲林崙背綠色隧道樂活之旅，現場可透過進行一款測驗小遊戲，找出適合自己的旅遊路線，也讓民眾發現，其實風機跟我們日常生活的關係是如此接近。

達德能源不只是再生能源開發商，還肩負環境教育責任，位於台中大安的達德能源環境教育中心，是通過環境部認證的環境教育設施場所，長期推廣風能教育並與社區連結，發展出以風能為主題的一系列環教課程，此次參展也將平常使用的教具例如智高積木風機、太陽能發電車等帶到現場，推廣環境教育和永續的觀念。