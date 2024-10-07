頤宮進軍中東阿聯酋 2026年開幕

看好大中華料理在世界餐飲市場的前景，以及中東地區的經濟消費力，連續7年獲米其林指南三星餐廳、雲品國際旗下「頤宮中餐廳」將進駐阿拉伯聯合大公國首府阿布札比開設海外第一家餐廳，將「頤宮」大中華料理與台灣精緻餐飲文化傳香至中東地區。

雲品國際總經理丁原偉表示，頤宮此次與成立44年擁有多家餐飲品牌的Chinese Palace Group簽約，將進駐在世界各國競相投資的薩迪亞特島（Saadiyat Island）中的薩迪亞特叢林園（Saadiyat Grove)奢華複合式物業中。

丁原偉表示，根據阿布扎比環球市場統計，阿拉伯聯合大公國首都阿布扎比連續兩年成為該地區成長最快的金融中心，阿布扎比也正崛起成為全球公認的金融中心，看好當地發展的消費力與觀光潛力，頤宮至阿布札比設立首家海外分店，預計於2026年開幕，讓更多國際旅客認識台灣。

阿拉伯聯合大公國政局穩定，為中東地區僅次於沙烏地阿拉伯之第二大經濟體，薩迪亞特叢林園和馬娜奧薩迪亞特中心，佔地6萬多平方公尺園區間將規劃出一條優雅的海濱長廊，並規劃了奢侈品購物中心、高級餐飲和奢華酒店體驗，預計將有四間米其林三星餐廳在此進駐，未來將成為繼摩納哥蒙地卡羅（Monte Carlo）後，最富裕奢華，卻又更充滿文化與藝術的城市。