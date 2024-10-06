鱈場蟹＋牛小排！3間鍋物推秋季限定鍋　和牛現享5折

隨著氣候漸涼，乾杯集團旗下的「黑毛屋本家」與「黑毛屋」，推出秋季限定鍋物「大和芋珍味和牛鍋」與「柚子鍋」，並提供「特選日本和牛莎朗5折」限時加購活動。欣葉集團旗下的老字號鍋物「欣葉SHABU SHABU」，則是限時推出「鱈場蟹海鮮雙人鍋肴」，一次享受鱈場蟹與牛小排的海陸饗宴。

包括如柚子、山藥、柑橘等蔬果，都是秋季盛產的應景食材。黑毛屋本家推出的「大和芋珍味和牛鍋」，選用日本頂級山藥「埼玉縣產大和芋」，具有黏性高、味道濃郁等特色。可將大和芋與蛋白混合成漿後下鍋烹煮，搭配獨家沾醬與芥末品嚐，感受大和芋的絲滑口感。亦可將大和芋泥與海苔、柚子皮、芥末等配料，配上長野縣「信州蕎麥麵」一同品嚐，享受不同的風味。套餐中還包括有日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬等肉品，以及波士頓龍蝦、龍膽石斑魚、廣島牡蠣、北海道干貝等海鮮與時蔬，即日起至11月30日限定開賣，個人套餐1,680元起、雙人套餐4,280元起。

黑毛屋所推出的「柚子鍋」，則是選用西京味噌搭配當季的長野縣產柚子果實、韓國產柚子醬、柴魚高湯製成清新湯底，食材則包括日本和牛／西班牙Bellota伊比利豬、豚五花、鮭魚、蝦子、花枝、文蛤等海陸食材，最後再涮煮豆皮、烏龍片，製成「狐狸烏龍麵」。個人套餐680元起，雙人套餐2,280元起。即日起至11月30日期間，前往黑毛屋、黑毛屋本家消費任一套餐，即可以5折加購「特選日本和牛莎朗」，原價980元，特價488元。