和牛漢堡排、螃蟹吃到飽！ 欣葉NAGOMI、日本料理推新菜

隨著秋天到來，欣葉集團旗下的「NAGOMI」，推出法式小羔羊、鴨肉涮涮鍋等28款秋季限定菜色；同集團的「欣葉日本料理」則以「暢遊日本東北滋味」為主題，以仙台、秋田、青森等東北地區的鄉土料理概念，推出和牛漢堡排、男鹿石燒鍋等特色料理，帶來食慾之秋的新選擇。

提供近百道精緻和食料理供顧客無限享用的「NAGOMI」，今秋遵循旬味推出28項應景料理。特製季節三品「蟹肉真丈、奶油起士燻鮭卷、白酒無花果」，以會席料理中的「八寸」為概念所設計，包括松葉蟹蟹鉗裹上特製海鮮漿製成的松葉蟹真丈，還有和洋風格的奶油起士燻鮭卷，以及微酸帶著酒香的白酒無花果。同樣運用無花果元素的「無花果佐海老胡麻醬」，則是將秋季盛產的生鮮無花果，搭配友善養殖的無毒白蝦，佐以特調胡麻醬調味上桌。

除此之外，NAGOMI假日時段也首度推出現切的「法式小羔羊」，特選6個月大的小羔羊，精修取出肋脊部位，以迷迭香、百里香等香料醃製入味後，再高溫爐烤至外皮酥脆、內裡鮮嫩多汁。還有「蟬衣軟殼蟹」、「日式鴨肉涮涮鍋」、「北海道白醬秋鮭」，「焗烤牡蠣」、「秋鮭柚庵燒炊飯」等多款料理，以及具有秋天色彩的「栗子地瓜羊羹」、「柚香優格奶駱」、「秋柿起士餅」等多款點心。

「欣葉日本料理」今秋以「暢遊日本東北滋味」為主題，以日本東北地區的飲食文化、料理為基礎，推出十餘款道地又具現代感的秋季應景料理。以仙台牛肉料理概念出發的「和牛漢堡排」，取和牛的細緻與美國牛的肉感依比例調和，帶來豐富的肉汁與肉香，大人小孩均適合。