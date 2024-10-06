新品牌拉抬 大江購物中心周年慶開紅盤

百貨周年慶旺季陸續開跑，大江購物中心自周年慶預購至10月4日檔期登場至今，期間業績表現亮眼較去年同期成長11%，觀察發現今年消費者提前於周年慶前就開始預購，整體成長動能來自今年新進駐的55家品牌不只成功吸引Z世代年輕客層，間接帶動珠寶、輕奢等偏Y世代消費客層商品；加上桃園青埔特區移入人口，其家電居家用品需求相對增加。

大江購物中心表示，百貨周年慶大戰開打，從預購到檔期正式登場至今業績表現傳出捷報，主要成長業種為珠寶、家電及鞋包等店櫃。業者觀察表示今年周年慶買氣從預購第一天開始升溫發酵，「預購變搶購」因為新品牌進駐及消費滿額贈禮多重促銷刺激之下，消費者搶在周年慶前提早預購下單的意願提高，期間成長率明顯大於正檔。

大江購物中心表示，面對Z世代消費力的崛起，大江購物中心年初首度以「雙軌模式」街道空間混搭、跨業種無界線為概念，完成了55家的品牌改裝調整計畫，根據Z世代年輕客層的消費喜好引進服飾、鞋包、配件飾品、生活雜貨、香氛美妝、日系藥妝、視光美學、餐飲輕食等品牌進駐，皆有助於拉抬業績表現，不只吸引原先設定的Z世代年輕消費者，間接動帶偏Y世代的業種商品銷售業績，周年慶預購至今珠寶店櫃成長70%以上、輕奢名品、飾品、鞋包等。

大江購物中心指出，今年周年慶家電業種成長53%，尤其電視、電冰箱及洗衣機等大家電銷售量大幅上升，由於桃園市去年新增人口數破3萬人，高居全台各縣市成長率第一位，其中青埔特區的移入人口及房屋成交量更是大爆發，其生活居家用品需求量增加，而鄰近青埔商圈的大江購物中心館內的家電、家具家飾店櫃皆受惠。

此外，大江購物中心也說，特力集團旗下家居品牌hoi! 好好生活將於10月9日進駐館內，品牌主打好設計、好服務、好價格滿足居家空間的複合性功能需求，現場將有專業的家配師提供諮詢服務，屆時將為館內再掀起一波買氣。