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「小店永豐故事展」、 「小店永豐市集」活動吸1.3萬人次 展現台灣小店動人故事與力量

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「小店永豐故事展」及「點亮店力！小店永豐市集」吸引許多民眾到場參與。圖／500輯攝影團隊提供
「小店永豐故事展」及「點亮店力！小店永豐市集」吸引許多民眾到場參與。圖／500輯攝影團隊提供

第二屆「小店永豐故事展」及「點亮店力！小店永豐市集」在10月6日迎來活動最後一天。現場除了匯聚來自全台10個縣市的多間特色攤位，還有音樂表演與兩場小店學系列講座，都吸引爆滿人潮，整體活動3天吸引超過1.3萬人次參觀，豐富的活動內容，也讓民眾看見更多發生在台灣各處小店的動人故事與力量。

由永豐金控支持、永豐基金會主辦的第二屆「小店永豐故事展」，自10月4日至10月6日於台北華山1914文創園區中7A館展出。本次展覽以「翻轉」為概念，透過影片、文字、實際互動等五感體驗，讓民眾可以經歷充滿情感的小店日常，並且閱讀入選小店背後的故事與耕耘點滴，還有不少民眾寫下明信片，邀請親友一起探訪各地小店。

第二屆「小店永豐故事展」，讓民眾看見更多發生在台灣各處小店的動人故事與力量。圖／500輯攝影團隊提供
第二屆「小店永豐故事展」，讓民眾看見更多發生在台灣各處小店的動人故事與力量。圖／500輯攝影團隊提供

活動期間，並舉辦四場設計、企劃、轉型、營運等不同主題的「小店學系列講座」，吸引超過300位民眾聆聽。10月6日由貓下去創辦人陳陸寬、平凡製作創意總監黃銘彰、書粥創辦人高耀威、印花樂共同創辦人兼創意總監沈奕妤等人登台分享，現場反應熱烈。

永豐小店學系列講座，首場主題「設計」，邀請設計師馮宇（左）、田修銓（右）主講，談小店如何與設計共創價值。記者王聰賢／攝影
永豐小店學系列講座，首場主題「設計」，邀請設計師馮宇（左）、田修銓（右）主講，談小店如何與設計共創價值。記者王聰賢／攝影
永豐小店學系列講座第二場主題「轉型」，邀請游智維（左）和趙文豪（右）分享創業經驗。記者王聰賢／攝影
永豐小店學系列講座第二場主題「轉型」，邀請游智維（左）和趙文豪（右）分享創業經驗。記者王聰賢／攝影
小店學系列講座：「企劃」主題展開，由「貓下去」創辦人陳陸寬（左）、「平凡製作」創意總監黃銘彰（右）共同主講。記者王聰賢／攝影
小店學系列講座：「企劃」主題展開，由「貓下去」創辦人陳陸寬（左）、「平凡製作」創意總監黃銘彰（右）共同主講。記者王聰賢／攝影
永豐小店學系列講座6日第二場主題為「營運」，由書粥創辦人高耀威（右）、印花樂共同創辦人兼創意總監Ama沈奕妤（左）主講。記者王聰賢／攝影
永豐小店學系列講座6日第二場主題為「營運」，由書粥創辦人高耀威（右）、印花樂共同創辦人兼創意總監Ama沈奕妤（左）主講。記者王聰賢／攝影

首度舉辦的「點亮店力！小店永豐市集」匯聚來自全台10個縣市的十多間精選品牌，帶來豐富又具特色的明星產品，幾乎全都銷受一空。如來自屏東的「可可雅米」販售多款台灣黑巧克力與風味巧克力；「三季」以新住民文化為基礎，供應緬甸奶茶與緬甸餐點。至於「坪林茶青」、「木想傢」等品牌，則各提供台灣茗茶與精緻的木造家具及家飾；專程從馬祖前來參與的「津寮．創生基地」，也讓民眾看見離島的新活力；自製果醬「Good Jam+」、來自台東的「成功海銀行」更是提早完售。現場還安排打擊樂手「吳承翰」以及顛覆傳統國樂的「普琈門樂團」接力獻藝，讓民眾度過悠閒周末。

使用屏東可可製作台灣巧克力的「可可雅米巧克力工坊」，嘗試為屏東與優質可可產區劃上等號。記者王聰賢／攝影
使用屏東可可製作台灣巧克力的「可可雅米巧克力工坊」，嘗試為屏東與優質可可產區劃上等號。記者王聰賢／攝影
「三季Sanji」帶來「緬甸香辣蝦鬆」，以及搭配蝦鬆推出涼麵販售。熱銷品項還有方便帶著走的緬甸街特色奶茶。記者王聰賢／攝影
「三季Sanji」帶來「緬甸香辣蝦鬆」，以及搭配蝦鬆推出涼麵販售。熱銷品項還有方便帶著走的緬甸街特色奶茶。記者王聰賢／攝影
本次小店永豐故事展10間入選店家「坪林茶青」也於現場出攤，以出版物、風味茶品、茶具，探索臺茶的多重面向。記者王聰賢／攝影
本次小店永豐故事展10間入選店家「坪林茶青」也於現場出攤，以出版物、風味茶品、茶具，探索臺茶的多重面向。記者王聰賢／攝影
來自台東的「木想傢」。記者王聰賢／攝影
來自台東的「木想傢」。記者王聰賢／攝影
「津寮．創生基地」。圖／500輯攝影團隊提供
「津寮．創生基地」。圖／500輯攝影團隊提供
「成功海銀行」帶來「魚乾滷肉飯」與限量的「海女潮間帶醃漬」。記者王聰賢／攝影
「成功海銀行」帶來「魚乾滷肉飯」與限量的「海女潮間帶醃漬」。記者王聰賢／攝影
不畏風雨從高雄前來的「Good Jam+」，帶來甫奪英國果醬大賽銀牌的「秋霞」，還有其他各式特色果醬。記者王聰賢／攝影
不畏風雨從高雄前來的「Good Jam+」，帶來甫奪英國果醬大賽銀牌的「秋霞」，還有其他各式特色果醬。記者王聰賢／攝影
活動最後一日安排吳承翰、普琈門樂團等音樂表演。圖／500輯攝影團隊提供
活動最後一日安排吳承翰、普琈門樂團等音樂表演。圖／500輯攝影團隊提供
「普琈門樂團」國樂表演。圖／500輯攝影團隊提供
「普琈門樂團」國樂表演。圖／500輯攝影團隊提供

充滿人文故事且多元的展出內容，不單受到台灣民眾歡迎，現場也可看見許多外國參觀者，感受台灣小店的感人魅力，累計3日共吸引1.3萬人次到訪。而「第三屆小店永豐計畫」徵選活動現已正式啟動，有意願者，可於即日起至11月29日中午12點前參與報名，活動詳情請洽永豐基金會官方網站粉絲團

文創 永豐

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