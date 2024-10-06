GIANNI CHIARINI秋冬質感新包 時髦都會女子入手無負擔

正值百貨周年慶季節，正是入手秋冬新款最好的時機。義大利輕奢包GIANNI CHIARINI秋冬系列全新上市，詮釋標誌包款：Dua肩背包、Marcella托特包以濃郁飽和的季節色調，搭配皮革、麂皮、羊毛、粗花呢、泰迪絨等異材質變化，以秋冬的氣韻，呈現質感都會風的女性魅力，加上萬元左右的親民價位帶，時髦女子入手無負擔。

GIANNI CHIARINI是設計師Gianni Chiarini於2000年創立的同名義大利皮包品牌，主打時尚兼具實用性的包款，吸引國際都會女子，品牌DNA中常見佛羅倫斯工藝設計、建築、雕刻等在地元素，展現義大利獨有的皮革工藝美學。

其中，Dua肩背包是Gianni Chiarini包款中最具優雅女人味的代表作。獨特的包身輪廓，是都會女子日常配戴的好夥伴。除了經典的雙層霧面粒紋皮革，這次加入秋冬專屬面料和花色，像是手感溫潤柔軟的Loden麂皮絨毛，和外觀時髦前衛的豹紋牛毛，為秋冬穿搭帶來嶄新氛圍。