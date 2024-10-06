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GIANNI CHIARINI秋冬質感新包 時髦都會女子入手無負擔

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
義大利輕奢包GIANNI CHIARINI秋冬系列全新上市。圖／GIANNI CHIARINI提供
義大利輕奢包GIANNI CHIARINI秋冬系列全新上市。圖／GIANNI CHIARINI提供

正值百貨周年慶季節，正是入手秋冬新款最好的時機。義大利輕奢包GIANNI CHIARINI秋冬系列全新上市，詮釋標誌包款：Dua肩背包、Marcella托特包以濃郁飽和的季節色調，搭配皮革、麂皮、羊毛、粗花呢、泰迪絨等異材質變化，以秋冬的氣韻，呈現質感都會風的女性魅力，加上萬元左右的親民價位帶，時髦女子入手無負擔。

GIANNI CHIARINI是設計師Gianni Chiarini於2000年創立的同名義大利皮包品牌，主打時尚兼具實用性的包款，吸引國際都會女子，品牌DNA中常見佛羅倫斯工藝設計、建築、雕刻等在地元素，展現義大利獨有的皮革工藝美學。

其中，Dua肩背包是Gianni Chiarini包款中最具優雅女人味的代表作。獨特的包身輪廓，是都會女子日常配戴的好夥伴。除了經典的雙層霧面粒紋皮革，這次加入秋冬專屬面料和花色，像是手感溫潤柔軟的Loden麂皮絨毛，和外觀時髦前衛的豹紋牛毛，為秋冬穿搭帶來嶄新氛圍。

另一款曾被新垣結衣、石原聰美在日劇裡背過的Marcella托特包，以俐落的廓形搭配便利開闔的磁扣，美型、容量與實用兼備，相當受粉領族喜愛。秋冬推出麂皮絨面包款，縫線與皮革提把映襯出摩登的對比；圈圈毛呢包靈感源於復古毛衣，手工編織的潔白毛圈上點綴繽紛小毛球，洋溢秋冬溫暖氣息。揉合粗花呢羊毛和金屬絲，呈現出閃耀吸睛的羊毛金蔥小包，另外也有簡潔百搭的黑白橫紋毛呢款式。

Angelica肩背包，19,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Angelica肩背包，19,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Marcella麂皮托特包，18,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Marcella麂皮托特包，18,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Gilda手提包，19,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Gilda手提包，19,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Dua麂皮手提包，21,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Dua麂皮手提包，21,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Clelia手提包，14,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Clelia手提包，14,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Miss Marcella金蔥托特包，11,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Miss Marcella金蔥托特包，11,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Dua豹紋手提包，13,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
Dua豹紋手提包，13,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供

義大利 設計師

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