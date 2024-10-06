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家樂福「在地國產土雞節」主打台東古早雞 掃碼秒溯源 週末這2賣場辦試吃評比會

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福攜手大成推出「在地國產土雞節」，主打家樂福嚴選冷藏台東古早雞。圖／家樂福提供
家樂福攜手大成推出「在地國產土雞節」，主打家樂福嚴選冷藏台東古早雞。圖／家樂福提供

微涼的天氣正適合燉雞湯補身，家樂福攜手大成推出「在地國產土雞節」，即日起至10月15日在全台家樂福量販推出超過10款土雞產品，並主打來自台東的傳承3代的「台東後山古早雞」，這款雞肉因在後山天然環境中自然生長，肉質鮮甜，膠質豐富，被譽為雞界「最頂級食材」。為讓消費者更能掌握雞肉烹調方法，深入體驗台東後山雞的極致風味，下週末將在家樂福指定4間分店舉行創意料理試吃評比，邀請消費者親自品味。

台東後山雞採用天然放養，讓雞隻在山林中自由奔跑，每隻雞都經過16週的精心飼養，達到肉質和營養的完美平衡，擁有豐富的膠質和堅實的肉質。並與大成集團合作契約飼養，提供用心調配飼料，並透過「土雞溯源系統」，讓消費者可透過產品外包裝上的溯源碼及溯源系統，查詢飼料廠、農場、電宰廠及品管檢驗報告。目前契約飼養供應家樂福的古早雞、後山雞、閹雞商品，是市面上唯一可完整溯源的放山雞系列。

家樂福10月12日於鼎山店，10月13日於內湖店、西屯店將舉辦「在地國產土雞節創意料理試吃評比」，由家樂福的生鮮精肉部門夥伴擔任大廚，親手烹製出5道以放山雞、土雞為主的創意料理，包括三杯雞、雞湯、白斬雞、手撕雞與烤雞等，活動時間為下午2～5點，在家樂福量販賣場內的生鮮區，提供消費者現場試吃評價，並為心目中的最佳創意料理投票。

台東後山雞使用大成用心調配飼料搭配天然牧草穀物點心，每隻雞都經過16週的精心飼養。圖／家樂福提供
台東後山雞使用大成用心調配飼料搭配天然牧草穀物點心，每隻雞都經過16週的精心飼養。圖／家樂福提供
家樂福下週末將在指定4間分店舉行雞肉創意料理試吃評比，邀請消費者親自品味。圖／家樂福提供
家樂福下週末將在指定4間分店舉行雞肉創意料理試吃評比，邀請消費者親自品味。圖／家樂福提供

創意料理 台東 家樂福

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