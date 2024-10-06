家樂福「在地國產土雞節」主打台東古早雞 掃碼秒溯源 週末這2賣場辦試吃評比會

微涼的天氣正適合燉雞湯補身，家樂福攜手大成推出「在地國產土雞節」，即日起至10月15日在全台家樂福量販推出超過10款土雞產品，並主打來自台東的傳承3代的「台東後山古早雞」，這款雞肉因在後山天然環境中自然生長，肉質鮮甜，膠質豐富，被譽為雞界「最頂級食材」。為讓消費者更能掌握雞肉烹調方法，深入體驗台東後山雞的極致風味，下週末將在家樂福指定4間分店舉行創意料理試吃評比，邀請消費者親自品味。

台東後山雞採用天然放養，讓雞隻在山林中自由奔跑，每隻雞都經過16週的精心飼養，達到肉質和營養的完美平衡，擁有豐富的膠質和堅實的肉質。並與大成集團合作契約飼養，提供用心調配飼料，並透過「土雞溯源系統」，讓消費者可透過產品外包裝上的溯源碼及溯源系統，查詢飼料廠、農場、電宰廠及品管檢驗報告。目前契約飼養供應家樂福的古早雞、後山雞、閹雞商品，是市面上唯一可完整溯源的放山雞系列。