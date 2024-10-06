首批採收空運新鮮上架 Mia C’bon日本青森蘋果美味開賣

美味的日本水果一波接一波，10月開始進入品嚐日本蘋果的最佳時期，其中最具代表性的便是青森縣產的蘋果，每年光是青森縣的產量，就佔據了全日本的63%以上，得天獨厚的氣候條件讓其成為世界級的美味蘋果產區。

為滿足國內喜愛蘋果的消費者需求，Mia C’bon頂級超市攜手日本青森蘋果對策協議會，率先引進空運來台的青森蘋果，首波打頭陣的品種，便是外皮呈現青綠色的「Toki土岐」蘋果，為結合「王林」與「富士」2個品種改良的結晶，擁有多汁、酸甜適中的口感，並散發出源自王林品種的獨特香氣。