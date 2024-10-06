國泰航空推3天2夜「樂飲香港」 享受微醺假期最低只要8888元

到香港除了大啖港式美食、登上中式帆船暢遊維多利亞港外，香港酒吧業以頂級調酒技術和令人難忘的氛圍著稱，2024年「亞洲50最佳酒吧」（Asia's 50 Best Bars）中就有9間香港酒吧入榜。國泰航空與旅遊業者合作推出「樂飲香港」3天2夜機加酒自由行優惠，邀請旅客到香港享受微醺假期。即日起至2024年10月28日，由台北或高雄出發，每人最低只要新台幣8,888起。

國泰航空表示，為了讓旅客到香港享受酒吧巡禮、邂逅世界級酒吧，這次特別與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊等十家旅遊業者合作，推出「樂飲香港」3天2夜機加酒自由行優惠，出發日期為2024年10月1日至2025年3月31日。為了讓旅人沉浸在香港迷人的夜飲文化中，各專案皆加碼提供雞尾酒、紅酒、威士忌等酒精飲品，入住精選酒店，獨享微醺禮遇。

除了專屬微醺禮遇外，個別旅行社安排了海景房型或可享用黃昏雞尾酒的貴賓樓層客房，同時也搭配不同的旅遊促銷套裝產品，像是優惠加價升等國泰航空商務艙、人氣排隊茶餐廳華星冰室餐券、維多利亞港鴨靈號遊船、K11夜上海米其林一星甜點或嘉福洲際酒店海景精緻甜點二擇一等豐富內容。相關資訊可透過國泰航空官網查詢。

國泰航空指出，喜歡微醺體驗的旅客，千萬不能錯過全城期待的標誌性年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，今年不但將活動延長至5天（2024年10月23日至10月27日），現場超過300個攤位數更是創新高，從經典葡萄酒、威士忌、清酒、創意雞尾酒、精釀啤酒，到道地小吃、酒店美饌及米其林星級美食，一站式盡享環球佳釀美饌，絕對讓人滿載而歸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康