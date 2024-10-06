玩偶毛毯組必收！家樂福攜手「Care Bears」彩虹熊推8款療癒系日用品 雙十節再開賣限量福袋

風靡全球數十年的「Care bears」彩虹熊，獨特美式復古風格隨著Y2K風潮回歸，再度全球掀起風潮，連Jennie、車銀優等韓星都愛不釋手。家樂福抓緊風潮，宣布即日起至11月5日限時推出「Care Bears歡樂熊時光」加價購活動，共推出8款包含聯名玩偶毛毯組、20吋行李箱、陶瓷馬克杯湯匙組、絨毛玩偶購物收納袋等歡樂熊超萌商品，會員獨享單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品/美妝商品/ 衛生紙/衛生棉 / 護墊/口腔清潔/手動刮鬍刀/嬰兒、成人紙尿褲家用清潔劑（衣物洗劑、廚房浴廁清潔劑、殺蟲劑）商品，消費不限金額即可以加購。

1980年代從紙本賀卡發跡而聞名世界的Care Bears，有著五顏六色繽紛圖案，每種顏色的熊熊都代表不同性格，肚子上也有不一樣的圖案，不只是單純可愛，更以療癒系的正向力量給予喜愛他們的人一股溫暖。

活動推出不到一個星期，默默已經在店舖掀起搶購潮，首推玩偶毛毯組，35公分巨大絨毛熊熊內部還藏有一條70 × 100公分的隨身絨毛毯，實用又療癒；絨毛玩偶購物收納袋的玩偶也有15公分高，吊在包包上超級可愛，還可以變出購物袋，臨時想購物不怕沒袋子裝。20吋行李箱則是採用最近超夯的前開式設計，粉嫩色外觀絕對不怕撞箱。

除了加價購，家樂福也宣布將於10月10日中午12:30在量販/超市分店開賣限量4,000份Care Bears歡樂熊驚喜福袋，共有2款帆布袋圖案，每袋售價299元，內含價值900元以上的驚喜商品，購買驚喜福袋還可獲得刮刮卡乙張，將有機會刮出住宿券、餐券、Dyson Airstrait吹風直髮器等超實用好禮。