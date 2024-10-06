全聯「寶可夢」超萌5款日用品換購開跑 用這招今天App下單免積分直接全包

寶可夢粉絲快衝全聯！即日起至12月19日，全聯攜手大小朋友都喜愛的「寶可夢」推出日用品積分樂，共推出5款超實用廚房、居家小物，包含「陶瓷碗（4款隨機出貨）」、「陶瓷盤（4款隨機出貨）」、「琺瑯單柄鍋」、「琺瑯雙耳鍋」和「抱枕毛毯組」，活動期間於全聯或大潤發門市，分別持全聯福利卡/大潤發會員卡購買指定日用品類別，單筆每滿100元即可獲得1寶可夢積分，使用2積分或6積分就可79元起加價換購寶可夢商品1款，換購至12月26日為止。

高實用性，質感滿分的陶瓷碗、盤及琺瑯鍋具，上面印有皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜等超經典寶可夢角色，結合甜美下午茶系風格插圖，還有外型超可愛的皮卡丘抱枕搭配小毛毯，全都療癒感滿分。想要立即入手的民眾，這次全聯也首度推出App「分批取」免積分限時直購活動，10月6日前於全聯App指定頁面免積分直接下單、到店取貨，想全包入手快把握今日下單！

全聯日用品積分再加碼雙重好康，活動期間凡購買日用品單筆滿400元，即贈寶可夢貼紙乙張（共2款隨機贈送、各店限量送完為止）；活動期間卡友換購寶可夢積分授權商品，單筆滿299元登錄抽好禮，將抽出2台市價超過萬元的「Nintendo Switch（OLED款、瑪利歐亮麗紅）」、「Switch遊戲片-寶可夢朱+零之秘寶/紫+零之祕寶」。