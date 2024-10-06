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全聯「寶可夢」超萌5款日用品換購開跑 用這招今天App下單免積分直接全包

聯合報／ 記者黃筱晴／專題即時報導
全聯攜手大小朋友都喜愛的寶可夢推出日用品積分樂，一共5款超實用廚房、居家小物。圖／全聯福利中心提供
全聯攜手大小朋友都喜愛的寶可夢推出日用品積分樂，一共5款超實用廚房、居家小物。圖／全聯福利中心提供

寶可夢粉絲快衝全聯！即日起至12月19日，全聯攜手大小朋友都喜愛的「寶可夢」推出日用品積分樂，共推出5款超實用廚房、居家小物，包含「陶瓷碗（4款隨機出貨）」、「陶瓷盤（4款隨機出貨）」、「琺瑯單柄鍋」、「琺瑯雙耳鍋」和「抱枕毛毯組」，活動期間於全聯或大潤發門市，分別持全聯福利卡/大潤發會員卡購買指定日用品類別，單筆每滿100元即可獲得1寶可夢積分，使用2積分或6積分就可79元起加價換購寶可夢商品1款，換購至12月26日為止。

高實用性，質感滿分的陶瓷碗、盤及琺瑯鍋具，上面印有皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜等超經典寶可夢角色，結合甜美下午茶系風格插圖，還有外型超可愛的皮卡丘抱枕搭配小毛毯，全都療癒感滿分。想要立即入手的民眾，這次全聯也首度推出App「分批取」免積分限時直購活動，10月6日前於全聯App指定頁面免積分直接下單、到店取貨，想全包入手快把握今日下單！

全聯日用品積分再加碼雙重好康，活動期間凡購買日用品單筆滿400元，即贈寶可夢貼紙乙張（共2款隨機贈送、各店限量送完為止）；活動期間卡友換購寶可夢積分授權商品，單筆滿299元登錄抽好禮，將抽出2台市價超過萬元的「Nintendo Switch（OLED款、瑪利歐亮麗紅）」、「Switch遊戲片-寶可夢朱+零之秘寶/紫+零之祕寶」。

卡牌愛好者也不能錯過在全聯買卡包還能同步享受全店活動優惠的機會，《強化擴充包 樂園騰龍》每包內含5張卡牌，隨機封入稀有卡片，為訓練家們提供更多牌組強化與戰略變化的可能性，另外還有2款ex特別組合太晶屬性：星晶仙子伊布ex與蒼炎刃鬼ex也同步熱賣中。全聯也預告，將於10月25日上市《超電突圍》的擴充包與收藏家組合，以及紀念繁體字寶可夢卡牌發售5周年的2款紀念組合，極具收藏價值，搭配積分樂活動，除了能獲得限量寶可夢貼紙乙張，還能獲得4積分。

本次限定周邊除了超萌外觀，更主打高實用性，質感滿分的琺瑯鍋具。圖／全聯福利中心提供
本次限定周邊除了超萌外觀，更主打高實用性，質感滿分的琺瑯鍋具。圖／全聯福利中心提供
陶瓷盤印有皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜等超經典寶可夢，結合甜美下午茶系風格插圖，讓粉絲在餐桌上也能療癒一下。圖／全聯福利中心提供
陶瓷盤印有皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜等超經典寶可夢，結合甜美下午茶系風格插圖，讓粉絲在餐桌上也能療癒一下。圖／全聯福利中心提供
寶可夢卡牌遊戲繁體中文版全新系列同步登場，全聯門市熱賣中。圖／全聯福利中心提供
寶可夢卡牌遊戲繁體中文版全新系列同步登場，全聯門市熱賣中。圖／全聯福利中心提供
全聯寶可夢用品積分樂5款換購小物，皮卡丘抱枕毛毯組必收。圖／全聯福利中心提供
全聯寶可夢用品積分樂5款換購小物，皮卡丘抱枕毛毯組必收。圖／全聯福利中心提供
全聯預告將於10月25日上市的《超電突圍》的擴充包與收藏家組合。圖／全聯福利中心提供
全聯預告將於10月25日上市的《超電突圍》的擴充包與收藏家組合。圖／全聯福利中心提供

寶可夢 廚房 朋友

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