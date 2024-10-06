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劉以豪、郭雪芙合體 甜曬MK秋冬力作「Jordi小折包」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
劉以豪與郭雪芙手提Jordi小折包亮相Michael Kors鬆弛「折」學快閃店。圖／Michael Kors提供
劉以豪與郭雪芙手提Jordi小折包亮相Michael Kors鬆弛「折」學快閃店。圖／Michael Kors提供

為迎接「Jordi小折包」上市，Michael Kors日前特別在台北101購物中心一樓松智路入口打造Michael Kors鬆弛「折」學快閃店，並邀來劉以豪與郭雪芙搶先造訪。劉以豪以一身黑色褲裝，讓環保皮草外套與Jordi小折包作為造型亮點，展現酷帥樣貌；郭雪芙則身穿羊毛皮革外套與仿舊處理的迷你皮裙、手提Jordi小折包，率性之餘更顯迷人俏麗。

為呈現Jordi小折包以「折紙藝術」為設計靈感，Michael Kors鬆弛「折」學快閃店特別以幾何線條勾勒整體空間，於10月10日前展開。同時精心打造吸睛搶眼的Jordi小折包吧台，並與隱藏於台北巷弄中的日式老宅茶與咖啡空間「浮生避難所」跨界合作，為快閃店獨家調製三款限量調飲。

Jordi小折包為Michael Kors秋冬轉型的力作，包款捨棄明顯標誌，採用極簡設計凸顯質感與工藝。運用折紙藝術的設計靈感，造就獨特廓型，質地細緻結構分明，柔軟的頂級皮革經過裁切後與麂皮貼合，賦予軟糯具延展性的特色。側面的幾何圖紋車縫線除了是吸睛焦點，實際上也具巧思的實用性，能讓包身任意變換為梯型或長方形，亦可輕鬆折起收納，讓包款不只單一樣貌。

此外，Jordi小折包有多種色選並推出三種尺寸，小型及中型提包可輕易容納個人隨身所需小物，大型托特包款則適合上班或旅行使用。設計師Michael Kors表示，「Jordi Bag包身的獨特結構堪稱是最適合用來旅行的包款，這款包時尚、輕盈、能夠完整攤平放入行李箱中，再實用不過。」

迎接Jordi小折包上市，Michael Kors特別在台北101購物中心一樓松智路入口，打造Michael Kors鬆弛「折」學快閃店。圖／Michael Kors提供
迎接Jordi小折包上市，Michael Kors特別在台北101購物中心一樓松智路入口，打造Michael Kors鬆弛「折」學快閃店。圖／Michael Kors提供
劉以豪身穿秋冬新裝搭配Jordi灰色托特包。圖／Michael Kors提供
劉以豪身穿秋冬新裝搭配Jordi灰色托特包。圖／Michael Kors提供
郭雪芙身穿秋冬新裝搭配Jordi棕色中型手提包。圖／Michael Kors提供
郭雪芙身穿秋冬新裝搭配Jordi棕色中型手提包。圖／Michael Kors提供
Jordi小折包為Michael Kors秋冬轉型的力作。圖／Michael Kors提供
Jordi小折包為Michael Kors秋冬轉型的力作。圖／Michael Kors提供
Michael Kors鬆弛「折」學快閃店，特別以幾何線條勾勒整體空間。圖／Michael Kors提供
Michael Kors鬆弛「折」學快閃店，特別以幾何線條勾勒整體空間。圖／Michael Kors提供
Jordi小折包以折紙藝術為設計靈感，側面的幾何圖紋車縫，能讓包身任意變換為梯型或長方形。圖／Michael Kors提供
Jordi小折包以折紙藝術為設計靈感，側面的幾何圖紋車縫，能讓包身任意變換為梯型或長方形。圖／Michael Kors提供
Jordi小折包軟糯具延展性的特色，可輕鬆折起收納，能夠完整攤平放入行李箱中，適合旅行時攜帶。圖／Michael Kors提供
Jordi小折包軟糯具延展性的特色，可輕鬆折起收納，能夠完整攤平放入行李箱中，適合旅行時攜帶。圖／Michael Kors提供

快閃 設計師

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