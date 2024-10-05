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「會走路的肺炎」日本黴漿菌疫情創10年同期最高 國內現況曝光

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
醫師提醒，預防黴漿菌最好的方式仍是戴口罩、勤洗手。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
醫師提醒，預防黴漿菌最好的方式仍是戴口罩、勤洗手。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

許多民眾喜歡到日本旅遊，不過當地肺炎黴漿菌疫情，近期達10年同期最高，衛福部疾管署指出，目前各類呼吸道感染疫情均處於相對低點，兒童黴漿菌感染常年不分季節都有發生，未有如日本特別升高的情形，小兒科醫師提醒，「醫師交代的藥一定要吃完，有交代回診務必回診」，最好的預防方式仍是戴口罩，並使用肥皂洗手。

針對日本黴漿菌疫情，疾管署副署長羅一鈞表示，根據日本國立感染症研究所的資料，近期日本的肺炎黴漿菌疫情自夏天開始持續升高，9月16日至22日，單周全國約500個定點醫療機構平均報告1.48例，連續4周上升，也是10年同期最高。

羅一鈞說，國內經歷夏季流感和新冠疫情後，目前各類呼吸道感染疫情均處於相對低點，兒童黴漿菌感染常年不分季節都有發生，未有如日本特別升高情形。

疾管署衛教資訊指出，黴漿菌是一種非典型的細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道的輕微感染，也是社區性肺炎常見的致病菌之一，因其造成的肺炎和一般的肺炎不一樣，通常症狀較輕微，所以又稱為「會走路的肺炎」，一般而言，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，可持續1至4周；最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童，常見的症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數周甚至數月的咳嗽。

新竹縣診所協會榮譽理事長麥建方表示，近期臨床上的確觀察到，疑似黴漿菌的病人增加，也有些人是到醫院抽血後確診，這個疾病的特性之一是非常嚴重的劇烈咳嗽，但這類陣發性劇咳，也會出現在百日咳等疾病，確診方式如抽血、快篩、基因定序等，並綜合患者的病史等資訊判斷。

對於黴漿菌的抽血檢驗方式，麥建方說，有些黴漿菌的病人，抽血卻沒發現抗體，可能是因為剛感染，抗體還沒上升，即使發現抗體，也可能是已經感染了幾個星期，畢竟黴漿菌的潛伏期可能長達2周，如果家人感染，過了2星期，病人多半不會聯想到。

但民眾也不必太過恐慌，麥建方表示，症狀輕微的黴漿菌即使不治療，也可以靠自身免疫力在數周內好轉，由於這是有抗藥性的病菌，醫師一般會先開立抗生素「日舒」，如果未明顯改善，可回診由醫師評估換藥，也提醒患者，「醫師交代的藥一定要吃完，有交代回診務必回診」，預防黴漿菌最簡單的方法，還是戴口罩，如有用手遮住口鼻的話，要記得用肥皂洗手。

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