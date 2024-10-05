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故宮南院推日本沖繩月 逾50場活動多元視角了解

中央社／ 嘉義縣5日電

故宮博物院南部院區繼9月推出「萬國津梁-東亞海上的琉球特展」後，即日起推出「日本沖繩月」，逾50場活動，從「哈沖繩」到「知沖繩」，期盼民眾以更多元視角再認識沖繩。

故宮博物院南部院區今天辦理故宮亞洲藝術節-日本沖繩月開幕，由獅子踊和舞踊帶來精湛表演，為活動揭開序幕。

故宮博物院長蕭宗煌表示，繼9月推出「萬國津梁-東亞海上的琉球特展」後，即日起推出「日本沖繩月」，沖繩是時間和海洋堆砌而出的魅力群島，擁有獨特的文化景觀和歷史。

蕭宗煌說，透過沖繩藝術節的展覽與活動，希望以博物館的角度與觀點，帶領民眾重新認識沖繩，從「哈沖繩」到「知沖繩」，沖繩月為期1個月活動，包括沖繩主題展示、專題講座和創意課程等逾50場活動，場場精彩。

蕭宗煌透露，嘉義縣大林鎮和沖繩關係密切，因為大林地區的居民長期往來沖繩種植甘蔗、鳳梨，而此歷史將在亞洲藝術節內呈現。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之指出，沖繩的地理位置與東亞、東南亞貿易往來頻繁，受到各式各樣文化的影響，形成獨自文化，南院的亞洲藝術節整理許多沖繩文化的細節，有傳統琉裝、三線樂器和長壽料理等，歡迎大家來參觀。

故宮 日本台灣交流協會 沖繩

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