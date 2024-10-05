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10月10日壽星免費吃排餐！思犇牛排尋找國慶寶寶 整月9折

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
思犇牛排推出「尋找國慶寶寶」活動，10月10日來店雙人用餐，招待壽星250元排餐。圖/思犇牛排提供
思犇牛排推出「尋找國慶寶寶」活動，10月10日來店雙人用餐，招待壽星250元排餐。圖/思犇牛排提供

迎接10月國慶，全台有7間門市的思犇牛排，也推出兩大好康與食客同樂。其中「尋找國慶寶寶」活動，憑身分證證明10月10日壽星，在國慶日當天雙人來店用餐，思犇招待壽星免費享用250元排餐。另外，所有10月壽星來店用餐，整個月都可享9折優惠。

走平價路線的思犇牛排，主打各式牛排、雞排、豬排及海鮮，還有吃到飽的沙拉吧、飲料、玉米濃湯、烤吐司，受到許多小資族、家庭族群的喜愛。為歡慶國慶，針對生日同樣是10月10日的壽星推出「尋找國慶寶寶」活動，也針對同是 10月份生日的壽星祭出優惠，普天同慶還能省荷包。

活動內容包括「尋找國慶寶寶」活動，10月10日國慶日當天壽星兩人來店用餐，壽星免費享用250元排餐，亦可加價換購其他高價排餐。10月壽星來店用餐享9折優惠，期限至10月31日止。以上皆需出示身分證證明。

10月壽星本月至思犇牛排全台7間門市用餐、皆享9折優惠。圖/思犇牛排提供
10月壽星本月至思犇牛排全台7間門市用餐、皆享9折優惠。圖/思犇牛排提供

國慶 牛排

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