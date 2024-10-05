10月10日壽星免費吃排餐！思犇牛排尋找國慶寶寶 整月9折

迎接10月國慶，全台有7間門市的思犇牛排，也推出兩大好康與食客同樂。其中「尋找國慶寶寶」活動，憑身分證證明10月10日壽星，在國慶日當天雙人來店用餐，思犇招待壽星免費享用250元排餐。另外，所有10月壽星來店用餐，整個月都可享9折優惠。

走平價路線的思犇牛排，主打各式牛排、雞排、豬排及海鮮，還有吃到飽的沙拉吧、飲料、玉米濃湯、烤吐司，受到許多小資族、家庭族群的喜愛。為歡慶國慶，針對生日同樣是10月10日的壽星推出「尋找國慶寶寶」活動，也針對同是 10月份生日的壽星祭出優惠，普天同慶還能省荷包。