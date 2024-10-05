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Swatch X Keith Haring彩色藝術表 活力蹦跳愛自由
生動的色彩與插畫風格總能為全身造型帶來鮮明活力。瑞士平價手表第一品牌Swatch近日推出全新Bioceramic What If？腕表，選用知名美國藝術家Keith Haring的圖案為設計靈感，展現源自街頭的精彩火花，拋開壓力、盡情展現獨特自我。
40年前的1984年，Swatch曾在紐約舉辦了第一屆World Breakdance Championship大賽，透過運動、藝術和音樂的多元共演，呈現1980年代的自由、創意時代氛圍，並大受好評，而當時Swatch不僅邀請傳奇藝術家Keith Haring創作海報、擔任評審，同時Swatch也向Keith Haring送上一只Swatch腕表，共享雙方對於自由、創作、創意的熱情。
新款Bioceramic What If？腕表出自Break Free系列，方形的設計也像是美國的裝飾藝術風格，打破圓形的常規、格外醒目。包含Break Time、Breaks Off、From the Archive與Break Loose的四款腕表，共有黑、白與螢光高彩的不同配色，但多具有Keith Haring經典的小人插畫元素，盡情伸展肢體、活出自我。訂價自3,450元至4,150元不等，已可於全台Swatch專賣店或Swatch官方網站、同步販售。
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