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Swatch X Keith Haring彩色藝術表 活力蹦跳愛自由

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Keith Haring的筆觸簡約，多以人物、動物、狗、飛碟為元素，本次為Swatch重新運用，帶來1980年代的自由不拘。圖／Swatch提供
Keith Haring的筆觸簡約，多以人物、動物、狗、飛碟為元素，本次為Swatch重新運用，帶來1980年代的自由不拘。圖／Swatch提供

生動的色彩與插畫風格總能為全身造型帶來鮮明活力。瑞士平價手表第一品牌Swatch近日推出全新Bioceramic What If？腕表，選用知名美國藝術家Keith Haring的圖案為設計靈感，展現源自街頭的精彩火花，拋開壓力、盡情展現獨特自我。

40年前的1984年，Swatch曾在紐約舉辦了第一屆World Breakdance Championship大賽，透過運動、藝術和音樂的多元共演，呈現1980年代的自由、創意時代氛圍，並大受好評，而當時Swatch不僅邀請傳奇藝術家Keith Haring創作海報、擔任評審，同時Swatch也向Keith Haring送上一只Swatch腕表，共享雙方對於自由、創作、創意的熱情。

新款Bioceramic What If？腕表出自Break Free系列，方形的設計也像是美國的裝飾藝術風格，打破圓形的常規、格外醒目。包含Break Time、Breaks Off、From the Archive與Break Loose的四款腕表，共有黑、白與螢光高彩的不同配色，但多具有Keith Haring經典的小人插畫元素，盡情伸展肢體、活出自我。訂價自3,450元至4,150元不等，已可於全台Swatch專賣店或Swatch官方網站、同步販售。

Swatch From the Archive腕表（SO29Z145），3,450元。圖／Swatch提供
Swatch From the Archive腕表（SO29Z145），3,450元。圖／Swatch提供
Swatch Break Time腕表（SO34Z101），4,150元。圖／Swatch提供
Swatch Break Time腕表（SO34Z101），4,150元。圖／Swatch提供
Swatch Break Time腕表（SO34Z102），4,150元。圖／Swatch提供
Swatch Break Time腕表（SO34Z102），4,150元。圖／Swatch提供
Swatch近日推出全新Bioceramic What If？腕表，展現源自街頭文化的活力火花。圖／Swatch提供
Swatch近日推出全新Bioceramic What If？腕表，展現源自街頭文化的活力火花。圖／Swatch提供

美國 腕表

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