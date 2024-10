Swatch X Keith Haring彩色藝術表 活力蹦跳愛自由

生動的色彩與插畫風格總能為全身造型帶來鮮明活力。瑞士平價手表第一品牌Swatch近日推出全新Bioceramic What If?腕表,選用知名美國藝術家Keith Haring的圖案為設計靈感,展現源自街頭的精彩火花,拋開壓力、盡情展現獨特自我。

40年前的1984年,Swatch曾在紐約舉辦了第一屆World Breakdance Championship大賽,透過運動、藝術和音樂的多元共演,呈現1980年代的自由、創意時代氛圍,並大受好評,而當時Swatch不僅邀請傳奇藝術家Keith Haring創作海報、擔任評審,同時Swatch也向Keith Haring送上一只Swatch腕表,共享雙方對於自由、創作、創意的熱情。