京都必看精品特展！屏風、馬鞍、美人畫 期間限定開秀

繼2023年先後於上海、倫敦展出後，古馳（GUCCI）的GUCCI Cosmos「寰宇古馳」典藏展再度回到亞洲，選擇前進日本京都，並於1933年開館、2020年重新開館的「京都市京瓷美術館」（Kyoto City KYOCERA Museum of Art）盛大公開。六大展區除帶來古馳的經典典藏，並容納大量日本傳統文化器物如美人畫、裝飾性屏風、馬鞍、古道具，既體現京都這座千年古城的豐饒內涵，更有GUCCI超過一世紀、源自佛羅倫斯的精彩當代創意。

展覽是由英國當代藝術家Es Devlin構思，義大利時尚評論家Maria Luisa Frisa策展，透過爬梳品牌自1921年以來在時裝、包款、鞋履、旅行的多面向創意與工藝，進而延伸出Time Maze時間迷宮、Zoetrope西洋鏡、Echoes回聲、Leisure Legacy休閒傳統、Bamboo竹節與Red Threads紅線等六大主題。

其中「Leisure Legacy休閒傳統」的展品包含了稻垣稔次郎的《牡丹圖和紙糊繪屏風》（1943）、梥本一洋的《Hair》（1931）、中村研一的《瀨戶內海》（1935）、菊池契月的《The Dark Chestnut Horse》...等作品，嘗試以視覺呈現人類追求深刻喜悅的內斂之美。

「Time Maze時間迷宮」是由Es Devlin所設計、宛如萬花筒式的開放性藝術展示空間，透過明亮、三個同心圓的結構，帶人一窺像是1920年代末期的典藏行李箱、1969年的Flora印花真絲洋裝，又或是1970 年代問世、近日重新上市的Gucci Blondie包款，闖入GUCCI的豐厚歷史典藏。

宛如西洋旋轉畫箱（Zoetrope）的展區，透過動態螢幕影像與靜態裝飾，以馬蹄聲、音聲朗讀，讓用於馬鞍固定帶的Web綠紅綠織帶、Horsebit馬銜鍊五金件，以及搭配金屬馬蹄鐵裝飾的GG Monogram洋裝栩栩如生；不容錯過的則更有「Echoes回聲」展區，陳列以1970年代至今50年以上的高級訂製時裝，那些印有東方花草的真絲緞面睡袍、紅色絨布的訂製成套西裝、帶有水手服意象的水晶翻領、性感的刺繡亮片綠色洋裝，都讓人在無聲中以視覺感受GUCCI的風格迴響（Echos），穿越時光而來、再三激盪。