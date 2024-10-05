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樹林牛排店公休...客人補拿「愛心餐」不成怒留1星負評 店家無奈回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
樹林大眾牛排遇到「補拿」不到愛心餐，卻留下一星負評的客人相當無奈，但也表示會繼續堅持做下去。牛排示意圖。 圖／ingimage
樹林大眾牛排遇到「補拿」不到愛心餐，卻留下一星負評的客人相當無奈，但也表示會繼續堅持做下去。牛排示意圖。 圖／ingimage

樹林知名的大眾牛排店，平時會發放「愛心待用餐」給需要的民眾。不過近日有民眾不滿因為店家休息，隔天想補拿卻被拒絕而怒留一星負評，讓店家相當無奈，但同時也表示會繼續堅持提供愛心餐。

樹林大眾牛排在臉書發文表示，最近有一名網友火大抱怨，因為店家星期一公休，因此星期二來補領愛心餐，卻被店家拒絕，不滿留言謾罵「這種爛店，待用餐給得心不甘情不願，來拿這麼多次，有時候麵的份量多兩口，有時候少兩口，我是沒什麼差啦，但是如果要給待用餐就乾脆一點，不然你們就不要做算了」。

對此，店家無奈回應，店休時是無法提供「愛心餐」的，所以也無法補給。店家也說，越來越能理解為何很多一開始願意做「愛心待用餐」的店家，最後卻不再願意提供了，因為很多時候會被「理所當然、嫌東嫌西」的人澆熄熱情，心裡也是滿滿無奈。

但店家也承諾，會繼續提供愛心餐，因為清楚知道，自己是為了「需要幫助的人」存在的，不會因為任何惡意還有貪婪澆熄這份心意，也告訴這位一星評價的客人，雖然不知道你是誰，但會繼續做「對的事」，也歡迎他繼續來領取「愛心餐」。

文章至今已經超過5千人按讚，不少人紛紛支持店家，「真布施不怕假和尚，老闆你們做得是對的事，這顆六星評價只會讓人看到後更想來吃，加油」、「貪小便宜的人多得是，店家辛苦了」、「店家沒有欠任何人餒！不要這麼理所當然，可以嗎？」、「支持店家，留這個一星評價的人水準好低」。

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