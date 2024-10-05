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Google Pixel Buds Pro 2真無線耳機開箱！體積縮小降噪加倍 2新功能吸引入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel Buds Pro 2莓果粉色，與同步推出的Pixel 9莓果粉、Pixel 9 Pro系列石英粉都超級相配。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2莓果粉色，與同步推出的Pixel 9莓果粉、Pixel 9 Pro系列石英粉都超級相配。記者黃筱晴／攝影

相隔2年，Google終於更新Pixel Buds Pro系列無線耳機，新一代Pixel Buds Pro 2外型上同樣採用精巧的豆狀設計，尺寸比前一代減少27%，重量更減輕24%；內在功能則是首次搭載專門為進階音訊處理跟支援Google AI打造的Tensor A1晶片，讓你能夠享受更優秀的音質表現、主動降噪功能以及電池續航力。除了先前發表會時亮相的霧灰色，以及陶瓷米經典色，這次也首度在台推出其他特殊色款，嫩芽綠、莓果粉色都超級吸睛。

此次開箱Pixel Buds Pro 2莓果粉色，耳機顏色與同步推出的Pixel 9莓果粉、Pixel 9 Pro系列石英粉都超級相配，但充電盒同樣延續霧白色設計，正面中央有充電指示燈、底部USB-C充電埠，背面則有藍牙配對按鈕。盒裝內響應近年環保趨勢，同樣沒有附上充電頭與線材，但除了原本安裝在耳機上的M尺寸耳塞之外，另外還附上XS、Ｓ、L尺寸的耳塞供替換，而在第一次與手機連線配對時，App也會引導你檢查耳塞佩戴的密合度，找到最適合自己的耳塞尺寸。

另外，耳機上也多了個小小圓弧狀的「旋扭可調式穩定器」，這個設計可以幫助使用者在將耳機旋轉放入耳道時，可以更穩定地卡在正確的位置。Google表示，這是分析了4,500萬份的耳形掃描數據所打造出的完美形狀，讓耳機能完美服貼耳形，配戴更舒適穩固。

透過簡單的手勢可以在小巧的耳機上快速進行觸控操作，往前滑是調高音量、往後滑則調低，輕觸1下是播放/暫停或接聽來電、輕觸2下是切換下一首歌或拒接來電、輕觸3下則是切換回上一首歌，另外，也可為左右兩側耳機自訂按住手勢，在降噪與環境音模式之間切換，或設定為喚醒Gemini功能。不過使用這些手勢前一定要確認耳機有戴牢，不然耳機真的太小巧，如果手勢過於粗魯有可能會把耳機弄掉。

降噪功能上，Pixel Buds Pro 2搭載的Silent Seal 2.0主動降噪技術是前一代的2倍，每秒偵測環境音次數高達300萬次，並會配合個人耳形做出相應調整，並擴大頻率範圍，即便是更高的頻率也能處理。而對話偵測功能也導入AI技術，能偵測使用者開口講話的時刻，並在開始說話時暫停音樂、切換成環境音模式。若你經常在聆聽音樂時也需要保持與外界暢通互動，肯定會非常需要這個功能，實際使用偵測非常靈敏，講完話也會立刻自動繼續播放，非常方便。

Pixel內建的「尋找裝置」App，會將同一Google帳號下的所有行動裝置都列在清單內，而這次Pixel Buds Pro 2也支援「尋找我的裝置」功能，使用者可以在手機地圖上分別查看左右耳機、耳機盒的精確位置。如果耳機就在附近，還可以讓耳機或充電盒發出聲響，幫助更快找到被壓在雜物底下，或是掉落在沙發縫隙裡的耳機。

實際使用，即使耳機本身體積已經非常小巧，但入耳式加上穩定器設計肯定還是對耳道壓力存在感比較高，不過相對地在降噪效果表現上相當優異，加上還有觸控手勢切換、對話偵測等功能，對日常使用相當便利。如果真的覺得耳道壓力太明顯，可適時切換環境音模式，聲音的通透感會讓耳朵舒適一點。

Pixel Buds Pro 2除了用來播放音樂和接聽電話，也是第一款可以支援Gemini的耳機，無需開啟手機裝置，就可以透過耳機使用Gemini的便利功能。但對台灣使用者來說，最大的問題還是目前Gemini Live只能用英文溝通，如果要在Pixel Buds Pro 2上啟用Gemini功能，手機內的Gemini也會一併切換至英文版，所以除非平常手機系統語言就是設定英文、慣用英文溝通，否則日常使用上還是沒有那麼便利。

與手機連線後可以透過App進行觸控手勢、音效功能的設定。記者黃筱晴／攝影
與手機連線後可以透過App進行觸控手勢、音效功能的設定。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2盒裝內容相當簡約，隨附4種尺寸耳塞供替換。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2盒裝內容相當簡約，隨附4種尺寸耳塞供替換。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2加入「旋扭可調式穩定器」設計，幫助佩戴更穩固。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2加入「旋扭可調式穩定器」設計，幫助佩戴更穩固。記者黃筱晴／攝影
首度與手機連線配對時，App會引導你檢查耳塞佩戴的密合度，找到最適合自己的耳塞尺寸。記者黃筱晴／攝影
首度與手機連線配對時，App會引導你檢查耳塞佩戴的密合度，找到最適合自己的耳塞尺寸。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2降噪效果是前一代的2倍。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2降噪效果是前一代的2倍。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2外型上同樣採用精巧的豆狀設計，尺寸比前一代減少27%。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2外型上同樣採用精巧的豆狀設計，尺寸比前一代減少27%。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2支援「尋找我的裝置」功能，可在手機地圖上分別查看左右耳機、耳機盒的精確位置。記者黃筱晴／攝影
Pixel Buds Pro 2支援「尋找我的裝置」功能，可在手機地圖上分別查看左右耳機、耳機盒的精確位置。記者黃筱晴／攝影

Gemini 使用者 手勢

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