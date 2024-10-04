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OMEGA復刻「首只太空表」重返1962 致敬水星計畫傳奇

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA超霸系列「歐米茄首款太空腕表」表款重現了1962年原款的圓弧形鏡面，並具有「數字90上方圓點標誌」（Dot Over Ninety）以及舊式的OMEGA Logo。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸系列「歐米茄首款太空腕表」表款重現了1962年原款的圓弧形鏡面，並具有「數字90上方圓點標誌」（Dot Over Ninety）以及舊式的OMEGA Logo。圖／OMEGA提供

登上太空，是無數人們心中的夢想，即便遙不可及。身為曾登上太空的專業手表，瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）發表了新款「The First OMEGA in Space」腕表，向1962年10月3日的水星計畫、也向美國太空人Walter Schirra致意。

時間暫時回推上一世紀的1959年，OMEGA的超霸腕表曾以CK 2998型號問世，代表著「超霸」（Speedmaster）系列的第二代，相較於初代設計，其纖細的箭頭形指針、對稱表殼與深色表圈皆為特色。美國太空人Walter Schirra收藏了當年的CK 2998表款，並於1962年10月3日執行「水星計畫」（Sigma 7）時配戴，也讓這只表款實際參與了太空任務、一時傳為佳話。

2024年的最新型號則是延續了1959年第二代的風格：拋光與拉絲精鋼對稱表殼，並使用相較主流尺寸略小的39.7毫米；封閉式後底蓋並刻有Speedmaster、The First Omega In Space與Oceter 3,1962等字樣，以紀念1962年、10月3日表款曾伴隨太空人的傳奇一頁。

相隔65年後的今日，新款腕表則運用當代OMEGA技術力的結晶：3861同軸擒縱大師天文台認證機芯，並具備METAS「大師天文台認證」，無論在走時精確、抗雌性，都非當年可比擬、更上層樓。表款共有精鋼鏈帶、咖啡色或皮表帶三種組合，訂價自24萬9,000元至26萬元不等。

登月、挑戰外太空、一個宏大的目標都非一蹴可及，但雄心壯志可以從手腕上的分秒之間開始，在一秒鐘、一分鐘、一個小時的逐漸堆砌積累，邁向真實。

OMEGA超霸系列「歐米茄首款太空腕表」，3861手動上鏈大師天文台認證同軸擒縱機芯，時間顯示、計時碼表功能，24萬9,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸系列「歐米茄首款太空腕表」，3861手動上鏈大師天文台認證同軸擒縱機芯，時間顯示、計時碼表功能，24萬9,000元。圖／OMEGA提供
表款的封閉式後底蓋刻有Speedmaster、The First Omega In Space與Oceter 3, 1962等字樣，以紀念美國太空人曾配戴此一表款、在1962年10月3日執行了水星任務登上太空。圖／OMEGA提供
表款的封閉式後底蓋刻有Speedmaster、The First Omega In Space與Oceter 3, 1962等字樣，以紀念美國太空人曾配戴此一表款、在1962年10月3日執行了水星任務登上太空。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸系列「歐米茄首款太空腕表」，3861手動上鏈大師天文台認證同軸擒縱機芯，時間顯示、計時碼表功能，26萬元。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸系列「歐米茄首款太空腕表」，3861手動上鏈大師天文台認證同軸擒縱機芯，時間顯示、計時碼表功能，26萬元。圖／OMEGA提供
表款將附特製收藏盒，表盒內側的圖案，一如表款底部、記錄有The First Omega in Space字樣 。圖／OMEGA提供
表款將附特製收藏盒，表盒內側的圖案，一如表款底部、記錄有The First Omega in Space字樣 。圖／OMEGA提供

太空人 美國 腕表

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