OMEGA復刻「首只太空表」重返1962 致敬水星計畫傳奇

登上太空,是無數人們心中的夢想,即便遙不可及。身為曾登上太空的專業手表,瑞士高級鐘表品牌歐米茄(OMEGA)發表了新款「The First OMEGA in Space」腕表,向1962年10月3日的水星計畫、也向美國太空人Walter Schirra致意。

時間暫時回推上一世紀的1959年,OMEGA的超霸腕表曾以CK 2998型號問世,代表著「超霸」(Speedmaster)系列的第二代,相較於初代設計,其纖細的箭頭形指針、對稱表殼與深色表圈皆為特色。美國太空人Walter Schirra收藏了當年的CK 2998表款,並於1962年10月3日執行「水星計畫」(Sigma 7)時配戴,也讓這只表款實際參與了太空任務、一時傳為佳話。

2024年的最新型號則是延續了1959年第二代的風格:拋光與拉絲精鋼對稱表殼,並使用相較主流尺寸略小的39.7毫米;封閉式後底蓋並刻有Speedmaster、The First Omega In Space與Oceter 3,1962等字樣,以紀念1962年、10月3日表款曾伴隨太空人的傳奇一頁。

相隔65年後的今日,新款腕表則運用當代OMEGA技術力的結晶:3861同軸擒縱大師天文台認證機芯,並具備METAS「大師天文台認證」,無論在走時精確、抗雌性,都非當年可比擬、更上層樓。表款共有精鋼鏈帶、咖啡色或皮表帶三種組合,訂價自24萬9,000元至26萬元不等。

登月、挑戰外太空、一個宏大的目標都非一蹴可及,但雄心壯志可以從手腕上的分秒之間開始,在一秒鐘、一分鐘、一個小時的逐漸堆砌積累,邁向真實。