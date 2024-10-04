全國電子週年慶10月5日開跑！大家電限時下殺65折起　還有「秋季數位盛典」好禮四重奏

全國電子週年慶將於10月5日至10月14日正式啟動，大家電下殺65折起，消費滿額享「1元放大術」，加1元最高可帶走萬元Dyson吸塵器，全館家電均有9折優惠，消費滿2萬元登錄送樂天女孩環保多功能調濕桌墊＋除臭調濕包（2入）、滿5萬元登錄送ESG環保多功能鞋墊，下載全國電子APP綁定行動支付消費單筆滿萬加碼送100點會員點數，綁定指定銀行加碼回饋滿額再送1,200點會員點數。

活動期間買空調、冰箱、洗衣機、電視最低65折起，買空調含8年免費延長保固、總統級精緻安裝，原廠好禮最高可現折8,000元，指定家電週末環保日最高送1,000元，冰箱、空調再享汰舊換新能節能家電政府最高補助5,000元；買冰箱、洗衣機指定單品滿2萬元送獨家好禮、滿10萬元登錄還送電子鎖。電視指定商品65折起，再享免費基本安裝，還有滿額好禮送，包括iPad 9、Dyson吸塵器、BRAUN電鬍刀等。

全國電子週年慶期間適逢Panasonic品牌月，購買冰箱、洗衣機登錄抽萬元大獎，指定商品再享好禮。

全國電子「秋季數位盛典」可享超值好禮四重奏，除購買指定電競筆電送1,000點會員點數，購買指定電腦送防水筆電商務包，更可享筆電延長保固優惠價999元（市價1,499元），還可用優惠價加購周邊，像是羅技電競滑鼠加購價999元、ASUS WiFi 6路由器加購價1,888元等。購買iPhone 16新機加購配件享獨家優惠，再享指定銀行刷卡限定優惠最高2,700元，參加「10月手機回收月」舊換新最高折抵28,100元。