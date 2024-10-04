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限時10天！燦坤「感謝有您」週年慶開跑　3C家電全館5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤「感謝有您」週年慶10月4日至10月13日開跑，消費滿額送好禮，最高送iPad Air。圖／燦坤提供
燦坤「感謝有您」週年慶10月4日至10月13日開跑，消費滿額送好禮，最高送iPad Air。圖／燦坤提供

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●附註：詳細優惠活動內容以門市、官網公告為準。

燦坤「感謝有您」週年慶AI筆電全館5折起，購買指定機種加碼再抽10,000K幣。圖／燦坤提供
燦坤「感謝有您」週年慶AI筆電全館5折起，購買指定機種加碼再抽10,000K幣。圖／燦坤提供
燦坤「感謝有您」週年慶10月4日至10月13日開跑，全館5折起，會員消費滿額抽iPhone 16 Pro Max。圖／燦坤提供
燦坤「感謝有您」週年慶10月4日至10月13日開跑，全館5折起，會員消費滿額抽iPhone 16 Pro Max。圖／燦坤提供
燦坤「感謝有您」週年慶全館電視最低65折起，購買指定機種送Dyson吹風機。圖／燦坤提供
燦坤「感謝有您」週年慶全館電視最低65折起，購買指定機種送Dyson吹風機。圖／燦坤提供
燦坤「感謝有您」週年慶10月4日至10月13日開跑，冰箱、洗衣機7折起。圖／燦坤提供
燦坤「感謝有您」週年慶10月4日至10月13日開跑，冰箱、洗衣機7折起。圖／燦坤提供
燦坤空調冬販開跑，享指定原廠回函送現金或好禮多選一。圖／燦坤提供
燦坤空調冬販開跑，享指定原廠回函送現金或好禮多選一。圖／燦坤提供

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