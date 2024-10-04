Booking.com：跨世代旅遊成功要打造不同世代同樂體驗

訂房平台Booking.com公布「跨世代旅遊」大調查，調查發現亞太地區獨特的大家庭文化，跨世代旅遊在亞太地區更為常見，比全球平均高出43%。其中有56%的台灣旅人認為跨世代旅遊能創造共同回憶，居亞太地區之冠（亞太47%）。

Booking.com規劃跨世代旅遊的成功旅遊秘訣在於打造不同世代都能同樂的體驗，Booking.com 最推薦美食體驗（29%）和觀光行程（28%）這兩大不敗熱門選項。 也因此，闔家同樂的景點、家庭友善住宿選項成為兩大關鍵字。

Booking.com「跨世代旅遊」大調查，訪問包括台灣在內11個市場和地區逾8,000名旅人。Booking.com亞太地區執行董事Laura Houldsworth指出，亞太地區的家庭旅人熱衷於跨世代旅遊，讓不同世代的家族成員有機會享受充實的互動，留下共同回憶。

根據規劃跨世代旅遊時，亞太區有42%旅人喜歡國內旅遊勝過於出國遊玩，最主要考量交通方便且對當地環境熟悉。在選擇目的地時，超過半數的台灣旅人重視適合全家同樂的景點（50%）和家庭友善的住宿環境（39%），而且重視程度也遠勝於其他亞太地區。此外，安全（45%）、多元的餐飲選擇（40%）和經濟實惠（33%）也是台灣跨世代旅遊時，選擇目的地時考量的重要因素。

在旅行天數的部分，大多數台灣旅人認為1-3天的短旅行最理想，對超過兩周的長途旅行興趣較低，而且偏好程度在亞太地區最低。根據Booking.com調查顯示，台灣旅人在旅遊規劃時，面臨三大挑戰分別是：體力差異（36%）、不同世代的飲食需求（35%）及不同世代的興趣喜好（34%）。

儘管預算是台灣家庭旅人的首要考量因素（36%），但在規劃跨世代旅遊時，台灣人對於價格的敏感度卻是亞太地區最低（亞太平均 41%）。除了傳統的飯店民宿，約有四分之一（25%）的台灣旅人對日式溫泉飯店、韓屋等文化體驗型旅宿也深感興趣。為滿足這樣的需求，近半數（46%）的旅人會透過線上旅遊平台（Online Travel Agency, OTA）尋找獨特且符合個人需求的旅宿。