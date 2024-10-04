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全家便利商店Fami!ce聯手UCC！大人系「經典117咖啡霜淇淋」登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與日本最大咖啡品牌UCC再度強強聯手，10月5日起正式開賣大人系「經典117咖啡霜淇淋」新口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與日本最大咖啡品牌UCC再度強強聯手，10月5日起正式開賣大人系「經典117咖啡霜淇淋」新口味。圖／全家便利商店提供

社群討論聲量霸主全家便利商店Fami!ce霜淇淋又有新口味囉！「全家」與日本最大咖啡品牌UCC再度強強聯手，以Fami!ce霜淇淋結合UCC暢銷多年、濃苦芳醇的經典117即溶咖啡，10月5日起正式開賣「經典117咖啡霜淇淋」全新口味，入口感受深焙咖啡的醇厚香氣，結合Fami!ce霜淇淋綿順圓潤的口感，大人系滋味粉絲快嘗鮮！

「全家」明星商品Fami!ce霜淇淋再推秋季濃郁新品，以UCC咖啡人氣長銷、濃郁苦味的經典117即溶咖啡為風味核心，聯名推出「經典117咖啡霜淇淋」新口味，濃郁厚實的咖啡口感，打造微苦大人系滋味，售價49元；綜合口味則搭配「全家」Fami!ce霜淇淋經典長銷、鮮乳坊聯名款「莊園牛奶霜淇淋」，使整體口味更香濃、不膩口；另有專屬黑色Waffle餅皮，以及酒紅色系、輕奢質感的UCC聯名霜淇淋杯款，勢必再掀社群拍照打卡潮。

歡慶「全家」Fami!ce霜淇淋新口味上市，會員APP「隨買跨店取」10月5日至10月7日限時3天推出快閃優惠5支188元優惠（會員限購一組，兌換期限至2025年1月10日）。要提醒的是，「經典117咖啡霜淇淋」含咖啡因，孩童及孕哺婦女請慎用。

同時，「全家」店舖、電商平台「全家行動購」亦販售多款UCC咖啡商組，包含盒裝117、114、哥倫比亞特級綜合即溶咖啡、職人系列濾掛式咖啡等供選購；「全家行動購」更有會員獨享點數加價購優惠，UCC 117咖啡僅需1點「Fa點」加價88元即可購入，下單後選定鄰近「全家」店舖就近取，便利又超值。

迎來多變的秋天，「全家」FamiCollection同推3款新品，包含與百年茶行德傳茶聯名「梔香烏龍茶」，以彰化花壇新鮮梔子花製作，香氣活潑清新，全程冷壓鮮萃，三分花香、七分茶香，餘韻不絕，售價55元，10月15日前享第2件6折優惠。另有2款濃郁系飲品，「黃金醇麥奶茶」精選黃金大麥，焙烤後加入香醇牛乳，醇厚奶香，無咖啡因族群的嘗鮮首選，售價40元；「濃醇馥芮白」則以厚實的深焙咖啡搭配輕盈奶香點綴，打造絲滑口感，售價40元，10月15日前任選第2件6折。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店FamiCollection推出「梔香烏龍茶」、「濃醇馥芮白」與「黃金醇麥奶茶」3款秋季新品，帶給飲料控全新風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiCollection推出「梔香烏龍茶」、「濃醇馥芮白」與「黃金醇麥奶茶」3款秋季新品，帶給飲料控全新風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店明星商品Fami!ce霜淇淋再推秋季濃郁新品，以UCC濃郁苦味的經典117即溶咖啡為風味核心，聯名推出「經典117咖啡霜淇淋」新口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店明星商品Fami!ce霜淇淋再推秋季濃郁新品，以UCC濃郁苦味的經典117即溶咖啡為風味核心，聯名推出「經典117咖啡霜淇淋」新口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce聯手UCC，大人系新口味「經典117咖啡霜淇淋」10月5日起登場。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce聯手UCC，大人系新口味「經典117咖啡霜淇淋」10月5日起登場。圖／全家便利商店提供

咖啡 售價 霜淇淋

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