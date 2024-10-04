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台北萬豪限量自助餐券買一送一！線上旅展10月7日搶先開跑
搶在2024年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」前，台北萬豪酒店率先推出線上旅展，自10月7日中午12時至11月4日晚間11時59分限期開賣，集結館內5間餐廳推出8款超值餐券，最低64折起。
其中，餐券主打「千元有找」Garden Kitchen平日午間自助美饌，一套10張，每張900元，約64折。肉食控首選Lobby Lounge平假日晚間牛排吃到飽，一套5張，每張1,199元，約75折。
此外，擁有獨立包廂、適合聚餐的宴客樓中餐廳，推出曾獲全台烤鴨評比冠軍「冰火烤鴨三重奏」餐券，每張3,580元，約82折，套餐可4~6人享用。另有聚餐首選、宴客樓平假日適用的「龍虎海鮮鍋 四人合菜券」，每張4,288元，約68折。高空景觀餐廳INGE’S Bar & Grill則推出雙人海陸分享餐，周日至周四適用，每張4,280元，77折。
線上旅展加碼推出限量自助餐券買一送一優惠，於10月11日、10月25日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。
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