陳念琴 孫盛希 吳詩儀六手聯彈 雙愛心相挺臺北時裝週

由臺北市政府、文化部及經濟部合作辦理的「2024臺北時裝週Taipei Fashion Week」，今年以「Dress Code：Taipei盛裝臺北」為題，同時為慶祝臺北建城140周年，時裝周並以辦桌文化為靈感，邀請獲2024台北老屋新生大獎「評審團大獎」的AKA café擔任「美學總舖師」，串聯大稻埕在地商家，帶來複合體驗，今日記者會並有奧運奪牌拳擊女將吳詩儀、陳念琴、台北市文化局蔡詩萍局長、議員顏若芳，以及歌手孫盛希都到場出席。

其中吳詩儀穿上設計師周裕穎JUST IN XX的服裝，結合珍珠、塗鴉、狗狗圖案，大玩迷因風格，同時吳詩儀也表示他自己本身也是「狗派」，加上MBTI「冒險者」的精神，也是她想透過服裝傳達的。陳念琴則一身帥氣淡紫色西裝、出自設計師簡國彥品牌BOB Jian，並搭配超大星星耳環。現場陳念琴並透露，由於前一天颱風剛過，為趕赴現場還親自開車北上，情義相挺臺北時裝週，同時她也自陳之所以挑選今日身上造型，因為是她衣櫃不會有的顏色，「新鮮、有氣勢」。

壓軸登場的「希希」孫盛希則換上由三位設計師一同負責的PCES服裝，大秀好身材與酷炫造型，頗有幾分神似海賊王中角色波雅漢考克；孫盛希並分享今天風格屬於酷帥路線，尤其褲子左右的裁片可相接變成裙子、褲裝變裙裝，也讓她特別喜愛。