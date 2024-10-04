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Miu Miu巴黎時裝周2025SS 純真與世故並存的多樣性

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
美國男演員威廉達佛Willem Dafoe為Miu Miu 2025SS春夏壓軸走秀。圖／Miu Miu提供
美國男演員威廉達佛Willem Dafoe為Miu Miu 2025SS春夏壓軸走秀。圖／Miu Miu提供

日前甫落幕的巴黎時裝周2025春夏，Miu Miu發表了合計67套時裝。大秀以「Salt Looks Like Sugar」為主題，不僅是藝術家為Miu Miu 2025春夏系列創作的多面向計劃，更展現出純真的萬有可能、多樣性與繁複。

純真同時也世故的繁複多樣性頻頻展開，像是白色削肩上衣和白色短裙卻搭配了魚口鞋和長襪套，又或是內衣式風格的小洋裝展現了皺褶花卉裝飾、並搭配精緻手臂環的長袖套。刺繡花卉、亮片營造出初春的清新感，同時1960、1970年代的懷舊印花也大量出現在長大衣外套或短裙，不僅像從奶奶衣櫃中翻出舊衣的時代感，但運用以或鮮豔、或低飽和的多重配色。鏤空線條被大量呈現，無論是像被扯開的低胸洋裝搭配運動內衣，又或西裝外套內搭粉紅色的類泳衣式內衣，展現了青春洋溢、形而上的天真無邪。

模特兒走女裝秀早不是新鮮事，本次2025春夏大秀至少便有Look 33、52兩套都以男模展現無性別的Miu Miu風格，最令人驚喜的則有曾在2012年為Prada走秀的美國男演員威廉達佛Willem Dafoe成為第67號的壓軸。

Miu Miu在新聞稿中也提及，品牌嘗試打造多元、鮮明的個人世界，因此本次包含包含加拿大創作歌手Charlotte Cardin（Look 42）、時尚名人初代網紅Alexa Chung（Look 23）、英國模特兒Cara Delevingne（Look 35）、美國演員Hilary Swank（Look 39）、英國創作歌手Eliot Sumner（Look 16），甚至美國男演員威廉達佛Willem Dafoe（Look 67）都參與走秀。

由於演員們都在電影、戲劇中呈現了與現實世界等同的另一種真實，而在Miu Miu的伸展台上，模特兒們則將獨樹一格、別具個性幻夢化為現實，行走、成真。

1960、1970年代的懷舊印花也大量出現在長大衣外套或短裙，並運用以或鮮豔、或低飽和的多重配色。圖／Miu Miu提供
1960、1970年代的懷舊印花也大量出現在長大衣外套或短裙，並運用以或鮮豔、或低飽和的多重配色。圖／Miu Miu提供
純白洋裝但隱約可見內襯的小可愛上衣、花卉印花，若隱或現的隱晦，是心智半熟的迷人體現。圖／Miu Miu提供
純白洋裝但隱約可見內襯的小可愛上衣、花卉印花，若隱或現的隱晦，是心智半熟的迷人體現。圖／Miu Miu提供
鏤空的服裝結構展現了身體的局部皮膚，也帶來一種女孩式、形而上的天真無邪。圖／Miu Miu提供
鏤空的服裝結構展現了身體的局部皮膚，也帶來一種女孩式、形而上的天真無邪。圖／Miu Miu提供
淺色小洋裝搭配刺繡花卉、亮片，營造出初春的清新。圖／Miu Miu提供
淺色小洋裝搭配刺繡花卉、亮片，營造出初春的清新。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2025SS以純白、飄逸的裁片或領巾，展現天真與成熟的二元並存。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2025SS以純白、飄逸的裁片或領巾，展現天真與成熟的二元並存。圖／Miu Miu提供
棉質洋裝被往下拉並摺於身體周圍，從實用主義蛻變成成熟、多樣性的緊身樣態。圖／Miu Miu提供
棉質洋裝被往下拉並摺於身體周圍，從實用主義蛻變成成熟、多樣性的緊身樣態。圖／Miu Miu提供
大量的單張報紙成為大秀場地的裝飾（置），亦是藝術家為Miu Miu 2025春夏系列創作的藝術介入行為之一。圖／Miu Miu提供
大量的單張報紙成為大秀場地的裝飾（置），亦是藝術家為Miu Miu 2025春夏系列創作的藝術介入行為之一。圖／Miu Miu提供

模特兒 美國 英國

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