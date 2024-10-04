Miu Miu巴黎時裝周2025SS 純真與世故並存的多樣性

日前甫落幕的巴黎時裝周2025春夏，Miu Miu發表了合計67套時裝。大秀以「Salt Looks Like Sugar」為主題，不僅是藝術家為Miu Miu 2025春夏系列創作的多面向計劃，更展現出純真的萬有可能、多樣性與繁複。

純真同時也世故的繁複多樣性頻頻展開，像是白色削肩上衣和白色短裙卻搭配了魚口鞋和長襪套，又或是內衣式風格的小洋裝展現了皺褶花卉裝飾、並搭配精緻手臂環的長袖套。刺繡花卉、亮片營造出初春的清新感，同時1960、1970年代的懷舊印花也大量出現在長大衣外套或短裙，不僅像從奶奶衣櫃中翻出舊衣的時代感，但運用以或鮮豔、或低飽和的多重配色。鏤空線條被大量呈現，無論是像被扯開的低胸洋裝搭配運動內衣，又或西裝外套內搭粉紅色的類泳衣式內衣，展現了青春洋溢、形而上的天真無邪。

男模特兒走女裝秀早不是新鮮事，本次2025春夏大秀至少便有Look 33、52兩套都以男模展現無性別的Miu Miu風格，最令人驚喜的則有曾在2012年為Prada走秀的美國男演員威廉達佛Willem Dafoe成為第67號的壓軸。

Miu Miu在新聞稿中也提及，品牌嘗試打造多元、鮮明的個人世界，因此本次包含包含加拿大創作歌手Charlotte Cardin（Look 42）、時尚名人初代網紅Alexa Chung（Look 23）、英國模特兒Cara Delevingne（Look 35）、美國演員Hilary Swank（Look 39）、英國創作歌手Eliot Sumner（Look 16），甚至美國男演員威廉達佛Willem Dafoe（Look 67）都參與走秀。