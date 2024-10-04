築間踩油門！ 插旗台南成大商圈打造品牌聚落吸客

連鎖餐飲集團築間（7723）展店力道大踩油門！築間第打造全球第10個品牌聚落，朴庶韓國烤肉10月4日開幕祭五折， 迎接年底聚餐商機，10月在台南成大商圈連開2家店，分別是「朴庶韓國烤肉」及「築間酸菜魚」。

築間表示，看好年底聖誕節、跨年檔期聚餐商機提前展開布局。旗下各品牌於嘉義、台南、高雄及屏東已開出超過30家分店，繼高雄岡山打造出南部第一個品牌聚落之後瞄準台南成大商圈商機及消費力道，一周開一家加速南台灣展店力道。將台南成大商圈打造集團品牌餐飲聚落成為全球的第10個品牌聚落。2024年Q4預計全球共再新增10家分店。歡慶開幕，兩大品牌開幕當天雙雙祭出整桌五折優惠吸客。

築間餐飲集團2023年底啟動第二波展店計畫，大踩油門力道積極布局海內外事業版圖，截至目前為止集團旗下共13品牌涵蓋個人火鍋、個人燒肉、日式高檔燒肉、吃到飽系列、麻辣火鍋、韓國烤肉、餐酒館及中式料理，合計超過180家分店。海外部分東北亞首間分店「築間燒肉 チクマ焼肉」將於10月下旬在日本．大阪緊鄰難波車站的千日前商店街正式開幕營運。國內部分第四季目標將再增加10家分店，海內外雙箭齊發積極展店，持續擴大市占率，增添業績動能。

築間餐飲集團旗下鍋物品牌「築間幸福鍋物」2019年台南成大商圈開出第一家分店後，以連續13小時不打烊及「深夜食堂」的用餐型態廣受消費者喜愛。集團瞄準各消費目標客群，持續拓展不同用餐型態的品牌拓展事業版圖，繼日式個人燒肉「燒肉Smile」及吃到飽系列品牌「本格和牛燒肉放題」後，再推出主打個人韓式烤肉的「朴庶韓國烤肉」及「築間酸菜魚」完成台南成大商圈品牌聚落最後一塊拼圖。

築間餐飲集團觀察到「韓流」來襲無所不在，除了在影劇、美妝、穿搭等方面受到韓國文化影響外，「韓式料理」也成為受臺灣人歡迎的美食，成為許多人的聚餐首選。「朴庶韓國烤肉」全台第二家分店選址台南成大商圈，主打「一個人也可以烤肉」的獨食經濟，取自韓語「拍手」諧音，藉由趣味的職場日常發揚朴庶烤肉公社的烤肉文化打造【讓人忍不住拍手的韓國味！】餐點部分提供35款套餐、8道韓系小菜及20款酒水飲品。

以韓食做為主打，韓式辣醬菜包肉的搭配，生菜盤中人氣單品紫蘇葉，獨特的香氣搭上Prime無骨牛小排之軟嫩多汁，勢必成為成大商圈眾多餐飲品牌的後起之秀。台南成大分社提供約35款韓國烤肉套餐，最低260元起，千元內就可品嚐到特選A5和牛總會套餐，套餐包含6道韓系小菜自選吃到飽外，飲品部分更提供20款韓國進口酒與飲品，餐點品項多元，大大滿足喜歡韓國烤肉的味蕾。最受歡迎的豐盛套餐「朴庶特選總匯」 主餐有有牛小排、松阪豬、牛橫膈膜、北寄貝、鮮蝦、、小章魚、鱸魚菲力及烏骨雞，炙烤過後的肉品/海鮮香味四溢，黃金四兩肉「松阪豬」當燒烤至金黃微焦、入口外酥內嫩、多汁，餐廳推薦必嘗。