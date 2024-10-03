麵包迷好樂！ 奶油界的寶格麗、法國40%動物鮮奶油登台

「奶油」在烘焙的世界中，扮演著極為重要的關鍵角色。長年致力引進海外優質食材的巧舜企業宣佈，本季獨家引進被譽為「奶油界的寶格麗」，並被「世界潘納朵尼大賽」選為官方指定使用奶油的義大利精品奶油「柏札萊84%無鹽發酵奶油」。同時還邀請潘納朵尼世界冠軍Aniello di Caprio登台，親自為台灣學員分享潘納朵尼的製作技巧。

「柏札萊（Brazzale）」創業至今已有240年歷史，為義大利歷史最悠久的乳製品生產商。其中「柏札萊84%無鹽發酵奶油」具有濃厚奶香、尾韻清爽的特色，風味雋永迷人。除了Sal De Riso、Luigi Biasetto等甜點大師為愛用者之外，在2023年「世界潘納朵尼大賽」，柏札萊84%無鹽發酵奶油也獲選成為大會官方指定使用奶油。

2023年拿下世界潘納朵尼大賽金牌、被譽為「義大利發酵大師」的名廚Aniello di Caprio此次應邀首度來台，與吳寶春等許多台灣知名烘焙職人進行交流。他表示，除了風味之外，該款奶油還具有酸鹼值偏中性、熔點低等特質，有助於實際操作。隨著新品正式引進來台，擔任獨家代理的巧舜企業並表示，今年冬天將會舉行「烘焙名店奶油季」、「潘納朵尼季」等活動，讓台灣消費者可以品嚐義大利精品奶油的奢華滋味。

同樣是烘焙甜點的重要食材，「開元食品」今年也引進法國「肯迪雅40%動物性鮮奶油」，乃是目前市場法系鮮奶油中，唯一的高乳脂產品。世界盃獲獎大師François Galtier也來台傳授最新法式甜點創新製作技巧。