快訊

美股早盤震盪！投資人關注中東局勢升溫 輝達大漲逾3%

名嘴張友驊滑倒「頭部重創無意識」送醫急救

聽新聞
0:00 / 0:00

麵包迷好樂！ 奶油界的寶格麗、法國40%動物鮮奶油登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
義大利「柏札萊84%無鹽發酵奶油」被譽為「奶油界的寶格麗」。圖／巧舜企業提供
義大利「柏札萊84%無鹽發酵奶油」被譽為「奶油界的寶格麗」。圖／巧舜企業提供

「奶油」在烘焙的世界中，扮演著極為重要的關鍵角色。長年致力引進海外優質食材的巧舜企業宣佈，本季獨家引進被譽為「奶油界的寶格麗」，並被「世界潘納朵尼大賽」選為官方指定使用奶油的義大利精品奶油「柏札萊84%無鹽發酵奶油」。同時還邀請潘納朵尼世界冠軍Aniello di Caprio登台，親自為台灣學員分享潘納朵尼的製作技巧。

「柏札萊（Brazzale）」創業至今已有240年歷史，為義大利歷史最悠久的乳製品生產商。其中「柏札萊84%無鹽發酵奶油」具有濃厚奶香、尾韻清爽的特色，風味雋永迷人。除了Sal De Riso、Luigi Biasetto等甜點大師為愛用者之外，在2023年「世界潘納朵尼大賽」，柏札萊84%無鹽發酵奶油也獲選成為大會官方指定使用奶油。

2023年拿下世界潘納朵尼大賽金牌、被譽為「義大利發酵大師」的名廚Aniello di Caprio此次應邀首度來台，與吳寶春等許多台灣知名烘焙職人進行交流。他表示，除了風味之外，該款奶油還具有酸鹼值偏中性、熔點低等特質，有助於實際操作。隨著新品正式引進來台，擔任獨家代理的巧舜企業並表示，今年冬天將會舉行「烘焙名店奶油季」、「潘納朵尼季」等活動，讓台灣消費者可以品嚐義大利精品奶油的奢華滋味。

同樣是烘焙甜點的重要食材，「開元食品」今年也引進法國「肯迪雅40%動物性鮮奶油」，乃是目前市場法系鮮奶油中，唯一的高乳脂產品。世界盃獲獎大師François Galtier也來台傳授最新法式甜點創新製作技巧。

「肯迪雅40%動物性鮮奶油」標榜採用100%法國乳源製作，呈現天然純白色澤，不論用於裱花、抹面或製作夾心內餡，均具有出色穩定性與滑順質地，且不易出水、軟塌，曾獲得世界盃銅牌殊榮的法國甜點大師François Galtier本次來台也表示，此款奶油乳香濃郁、入口即化、口感輕盈，有助提昇甜點層次。開元食品則透露，未來將與台灣多間知名甜點店合作，共同推出「肯迪雅美食地圖」，讓台灣民眾在台灣就能輕鬆享用法國的風味。

開元食品引進「法國肯迪雅40%動物性鮮奶油」。圖／開元食品提供
開元食品引進「法國肯迪雅40%動物性鮮奶油」。圖／開元食品提供
世界潘納朵尼冠軍、發酵學大師Aniello di Caprio（左）首度登台，與烘焙名師吳寶春等台灣業者互動交流。圖／巧舜企業提供
世界潘納朵尼冠軍、發酵學大師Aniello di Caprio（左）首度登台，與烘焙名師吳寶春等台灣業者互動交流。圖／巧舜企業提供
世界潘納朵尼冠軍Aniello di Caprio來台以「柏札萊84%無鹽發酵奶油」製作潘納朵尼。圖／巧舜企業提供
世界潘納朵尼冠軍Aniello di Caprio來台以「柏札萊84%無鹽發酵奶油」製作潘納朵尼。圖／巧舜企業提供
法國「肯迪雅40%動物性鮮奶油」適合用於裱花、抹面或製作夾心內餡。圖／開元食品提供
法國「肯迪雅40%動物性鮮奶油」適合用於裱花、抹面或製作夾心內餡。圖／開元食品提供

法國 烘焙 甜點 義大利

延伸閱讀

前任007竟軟禁美人魚？前進凡爾賽宮實景拍攝

台中宣布放颱風假 這家賣場蔬果麵包幾乎被大學生搬光

路易莎全新品牌 Louisa Bakery 特色麵包門市進駐大巨蛋

銅板價吃挪威百年品牌麵包 家樂福全台上架6款歐式美味

相關新聞

麵包迷好樂！ 奶油界的寶格麗、法國40%動物鮮奶油登台

「奶油」在烘焙的世界中，扮演著極為重要的關鍵角色。長年致力引進海外優質食材的巧舜企業宣佈，本季獨家引進被譽為「奶油界的寶...

騎單車逛小鎮還能抽黃金！ 10月12日就來關山自行車嘉年華

擁有聞名全台環鎮自行車道的台東縣關山鎮，將於10月12日上午9點舉行113年關山自行車嘉年華–騎趣關山主題活動，除了有精...

颱風假人潮湧入 環球購物中心、宏匯廣場周年慶首日開紅盤

Global Mall環球購物中心、宏匯廣場今日展開周年慶，雖然遇上山陀兒颱風但因北部天氣良好，順勢收割颱風假人潮，業績...

周年慶強碰山陀兒！大批人潮衝百貨 新光三越周年慶首日業績突破14億

新光三越首波周年慶今日登場，強碰山陀兒颱風全台放颱風假，但幸好北部、中部天氣都不錯，台北南西店、台中中港店、桃園站前店和...

ISSEY MIYAKE 2025春夏 給當代風格修行者的備忘錄

巴黎時裝周期間，ISSEY MIYAKE於上周假巴黎花卉公園發表了2025年春夏系列「The Beauty of Pap...

贈日本雙人機票！ 好丘×立頓「醇奶焙茶貝果」送茶歐蕾

繼日前推出「山茶花可頌」後，連鎖貝果品牌「好丘」攜手立頓，推出全新聯名款「醇奶焙茶貝果」，帶來充滿層次的茶香風味。活動期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。