騎單車逛小鎮還能抽黃金！ 10月12日就來關山自行車嘉年華

擁有聞名全台環鎮自行車道的台東縣關山鎮，將於10月12日上午9點舉行113年關山自行車嘉年華–騎趣關山主題活動，除了有精采的表演節目，現場消費滿額還有機會抽中價值萬元的黃金。

盛產關山米的關山鎮，擁有全台第一條長達12公里的環鎮自行車道，為了推動關山自行車道及小鎮的深度旅遊，關山鎮特別將在地的美食美景、人文風情、自然景觀和部落體驗等元素結合在一起，讓遊客細細品味關山的美好。

其中，關山鎮街區擁有許多別具歷史風味的私人老宅及綠蔭圍繞的日式屋舍，不少建築被指定為文化資產。像是保有日式建築的樣貌，內採西洋磚造結構，為東部鐵路幹線僅存的日治時代歐風建築關山舊火車站「里壠驛」、至今仍保留著過去的傳統日式木造建築的「關山警史館」，都散發著一股濃濃的歷史風味。還有守護多元族群的百年信仰中心「關山天后宮」，是鎮民信仰的中心及鎮民休閒的好地方。

此外，關山米聞名全台，由舊碾米廠改建的「米國學校」，除了可以學習米的知識，還能參與各種米相關的手作體驗，外觀是繽紛的彩繪屋，內部設有農產展售中心、米食DIY教室、水稻文物館等，也提供米食DIY、碾製米體驗、米倉住宿體驗、老鼠愛大米等活動，讓來訪的每位旅客都讚不絕口。

10月12日登場的關山自行車嘉年華活動，將於關山天后宮廟前廣場舉行，現場不僅吃喝玩樂各式攤位一應俱全，舞台的表演節目也十分精采，變臉、民謠、魔術、小丑表演等，還有魔幻泡泡秀接力演出，鎮長彭成豐更將親自領騎，帶領熱愛騎乘單車的大小朋友們，飽覽全台第一條環鎮自行車道的沿途風光。