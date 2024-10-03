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颱風假人潮湧入 環球購物中心、宏匯廣場周年慶首日開紅盤
Global Mall環球購物中心、宏匯廣場今日展開周年慶，雖然遇上山陀兒颱風但因北部天氣良好，順勢收割颱風假人潮，業績都較去年周年慶首日有超過二位數成長。
Global Mall指出，週年慶首日不受颱風影響，北部六店業績開紅盤，預計較去年周年慶首日成長15%，其中新北中和、桃園A19皆成長超過20%，新北中和一早開館即有排隊等候入館人潮，約近300名民眾，於下午1點前停車場即客滿，迷中皆鎖定首日優惠商品，包括秋裝新品、黃金珠寶、化妝品特惠組，另也有全家至餐廳用餐、超市採購，美食街、餐廳可以說是全日皆無間斷滿位。
宏匯廣場表示，今日中午開店前一小時就湧進人潮、車流排隊進館，首日推出會員限定、限量100份的LOPIA披薩特價99元，開賣不到半小時即完售。另外，今年三樓流行女裝服飾新櫃改裝、雅詩蘭黛複合店進駐、首度推出消費滿3,800元送400元、各樓層獨家加碼回饋、韓國
商品展登場以及首日餐飲限時優惠等助攻，以傍晚業績來看，周年慶首日業績相較去年同時段已成長超過4成、來客數成長超過2成。
颱風假好天氣吸引民眾湧入百貨用餐逛街，板橋大遠百的鼎泰豐11點一開門就有民眾進場準備吃中飯，來客集中在餐飲、超市食品，以及外帶熟食、麵包。颱風天消費者睡得晚，午後兩點進店覓食下午茶的也不在少數，餐飲小吃整體來客數增加逾2成。年輕人則捧場電影「小丑」續集《小丑：雙重瘋狂》、恐怖喜劇《鬼才之道》、話題動作片《台北追緝令》則是影城人氣首選。
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