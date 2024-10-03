周年慶強碰山陀兒！大批人潮衝百貨 新光三越周年慶首日業績突破14億

新光三越首波周年慶今日登場，強碰山陀兒颱風全台放颱風假，但幸好北部、中部天氣都不錯，台北南西店、台中中港店、桃園站前店和嘉義垂楊店四店如期展開，台南中山店、高雄三多店則順延，新光三越總經理吳昕陽今日一早坐鎮新光三越南西店，看到好天氣才鬆一口氣。也因為今天放颱風假但多數地區未受颱風干擾，像是台北南西、台中中港等指標店，一開店就吸引大批人潮湧入，瞄準年度最優惠的周年慶。新光三越統計，今日首波四店首日業績有望突破14億，來客數衝破12.6萬人次。

新光三越周年慶前，透過大規模改裝導入最多話題新櫃、新品，以充沛的商品力應戰。台北南西店今天開門沒多久，高客單滿額禮立即被兌換一空，像是消費滿35萬元送的限量5台iPad Air 6、限量5只Apple Watch，10分鐘就被換完，消費滿60萬元送的限量3台dyson V12s乾濕洗地吸塵器，半小時即被兌換完畢。

針對周年慶首日消費觀察，新光三越指出，化妝品以精品彩妝、頂級保養、療癒香氛表現最亮眼，爆發雙位數成長，彩妝以底妝類及唇彩需求最為強勁，包括：CHANEL超炫耀柔霧唇露／珍珠光感新一代防護妝前乳／奢華晶燦賦活粉底精萃、DIOR限定巴黎地圖聯名系列彩妝／超完美持久粉底棒、YSL超模光感精華水氣墊高訂菱格版、VALENTINO BEAUTY高訂輕透氣墊粉餅等皆為搶購焦點，帶動精品彩妝整體成長超過1成。

在頂級保養方面，受惠LA MER、肌膚之鑰、雅詩蘭黛等話題新品上市，加上蘭蔻、雅詩蘭黛等品牌經典保養特惠組買氣攀升，推動業績提升1成。療癒香氛需求持續高漲，台北南西店、桃園站前店、台中中港店擴大導入Diptyque、LUSH等香氛新櫃進駐，帶動業績成長1至2成。

新青安政策推動房市熱潮，居家裝潢、家用家電用品添購需求攀升，周年慶首日搶購焦點集中於日韓AI大家電、美型多功能家電、按摩椅等，熱銷商品包括：集雅社SAMSUNG AI智慧滾筒洗衣機、LG WiFi智慧變頻對開冰箱、Dyson V12s乾溼全能洗地吸塵器、象印多功能料理神器烘烤微波爐等。

3C熱門機種則有iPhone系列手機、Microsoft Surface Laptop第7版，首日銷售突破千台。此外，秋冬換季，男女流行服飾、休閒運動、旅遊周邊商品買氣也提升超過2成。