快訊

不斷更新／山陀兒颱風緩慢前進…金門率先宣布明正常上班上課 各縣市颱風假資訊看過來

用生命過馬路…少年不敵山陀兒強風被吹回超商 驚險過程全錄下

ISSEY MIYAKE 2025春夏 給當代風格修行者的備忘錄

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
服裝或褲裝上的寬大多餘裁片展現戲劇性，亦有個性與力量感的展現。圖／君梵提供
服裝或褲裝上的寬大多餘裁片展現戲劇性，亦有個性與力量感的展現。圖／君梵提供

巴黎時裝周期間，ISSEY MIYAKE於上周假巴黎花卉公園發表了2025年春夏系列「The Beauty of Paper」，以日本傳統的「和紙」入衣服設計，展現工匠的精湛技藝，更有紙的質樸、內斂與詩意。

走秀合計發表了47套男女服裝，顏色多以黑、白、米白為主，搭配少量的花卉印花或黃、綠色，回應紙張的原始質地。皺摺始終都是ISSEY MIYAKE的招牌結構，但本季更帶來了柔美、華麗或古典的多重面向。品牌過往不乏使用寬大多餘裁片展現行走時的流動感，但本季則更帶有稜角、力量感的聯想，像是第4套的造型就在衣物表面營造出紙的生動起伏凹凸，同時超大的落肩結構不僅具有戲劇效果，更以翻「摺」的設計，將品牌經典的皺褶以不同形式呈現。

花卉的元素無所不在，無論是模特兒臉上妝點如眼鏡般的裝飾，又或從白色方形手提包「長」出的綠色植栽都如「花都」巴黎的多情與浪漫，同時領口或是襯衫領片的錯置，加上視覺的錯視感，亦是本季服裝的玩味所在。

傳統的日本「和紙」是以細麻纖維製作，本季品牌並以日本僧侶、修行者的服裝形式加入了當代的服裝語彙，像是第40套以全黑、單肩的造型隱約讓人聯想到日本的僧侶，而第24套使用皺褶布料、全白、與帽飾一體成型的結構則相似於修女服裝，兩套造型都像是一位現代風格的修行者，但更為簡約、時髦。

大秀現場座椅再以壓縮過的紙張重新打造，可回收並切割成適合賓客高度的圓柱體座椅，座椅紋理則暗示了樹木的年輪，進而傳遞時間的流失，呼籲讓人把握當下、一期一會。

本季ISSEY MIYAKE以僧侶、修行者的服裝形式加入當代服裝語彙，奇特而略帶神聖嚴肅。圖／君梵提供
本季ISSEY MIYAKE以僧侶、修行者的服裝形式加入當代服裝語彙，奇特而略帶神聖嚴肅。圖／君梵提供
白色提袋中伴隨著法式長棍麵包、又或臉部的花卉裝飾，讓ISSEY MIYAKE 2025春夏新裝、輕盈且詩意。圖／君梵提供
白色提袋中伴隨著法式長棍麵包、又或臉部的花卉裝飾，讓ISSEY MIYAKE 2025春夏新裝、輕盈且詩意。圖／君梵提供
領口或襯衫領片的錯置，是本季服裝的玩味所在。圖／君梵提供
領口或襯衫領片的錯置，是本季服裝的玩味所在。圖／君梵提供
和紙的質樸、內斂，被加入現代服裝語彙後在日式與法式間找到完美調和。圖／君梵提供
和紙的質樸、內斂，被加入現代服裝語彙後在日式與法式間找到完美調和。圖／君梵提供
皺摺始終都是ISSEY MIYAKE的招牌結構，但本季擁有柔美、華麗或古典的多重面向。圖／君梵提供
皺摺始終都是ISSEY MIYAKE的招牌結構，但本季擁有柔美、華麗或古典的多重面向。圖／君梵提供
ISSEY MIYAKE於巴黎花卉公園發表了2025年春夏系列「The Beauty of Paper」，將「和紙」入衣、傳達紙的質樸內斂與詩意。圖／君梵提供
ISSEY MIYAKE於巴黎花卉公園發表了2025年春夏系列「The Beauty of Paper」，將「和紙」入衣、傳達紙的質樸內斂與詩意。圖／君梵提供

品牌 巴黎 日本 服裝

延伸閱讀

贈日本雙人機票！好丘×立頓「醇奶焙茶貝果」送茶歐蕾

台灣月書展開幕 日本紀伊國屋書店參與規模創新高

日本吉伊卡哇風靡大陸 限定商品比演唱會門票難搶

俄羅斯否認軍機9月闖領空 日本政府表示遺憾

相關新聞

ISSEY MIYAKE 2025春夏 給當代風格修行者的備忘錄

巴黎時裝周期間，ISSEY MIYAKE於上周假巴黎花卉公園發表了2025年春夏系列「The Beauty of Pap...

贈日本雙人機票！ 好丘×立頓「醇奶焙茶貝果」送茶歐蕾

繼日前推出「山茶花可頌」後，連鎖貝果品牌「好丘」攜手立頓，推出全新聯名款「醇奶焙茶貝果」，帶來充滿層次的茶香風味。活動期...

復古風當道 Blancpain、Zenith新款計時碼表曬懷舊

雖然是石英機芯也能具備的「計時碼表」功能，但使用機械為動力的計時碼表，卻始終在市場展有一定比例，來自於計時碼表總是與過往...

遠傳電信開賣三星AI旗艦平板Galaxy Tab S10+　AI手機Galaxy S24 FE同步推加碼優惠

遠傳電信繼上周五（9月27日）獨家開賣三星年度壓軸的潮流AI旗艦手機Samsung Galaxy S24 FE後，再宣布...

依需求隨意配！MUJI無印良品推「自由組合收納包系列」　限時任2件9折

手機、錢包、鑰匙與通勤卡，幾乎是大眾每天出門的必備物品，但若將這些小物全部裝進一個大包包內，反而會難以搜尋甚至容易遺失。...

IKEA台灣30周年慶「百款經典商品」限時7折起！全球唯一「鯊鯊造型襪」只送不賣

IKEA台灣迎接30周年，即日起至10月16日於全台各店推出多項超值優惠，超過百款經典商品限時7折起，還有全球唯一、專為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。