ISSEY MIYAKE 2025春夏 給當代風格修行者的備忘錄

巴黎時裝周期間，ISSEY MIYAKE於上周假巴黎花卉公園發表了2025年春夏系列「The Beauty of Paper」，以日本傳統的「和紙」入衣服設計，展現工匠的精湛技藝，更有紙的質樸、內斂與詩意。

走秀合計發表了47套男女服裝，顏色多以黑、白、米白為主，搭配少量的花卉印花或黃、綠色，回應紙張的原始質地。皺摺始終都是ISSEY MIYAKE的招牌結構，但本季更帶來了柔美、華麗或古典的多重面向。品牌過往不乏使用寬大多餘裁片展現行走時的流動感，但本季則更帶有稜角、力量感的聯想，像是第4套的造型就在衣物表面營造出紙的生動起伏凹凸，同時超大的落肩結構不僅具有戲劇效果，更以翻「摺」的設計，將品牌經典的皺褶以不同形式呈現。

花卉的元素無所不在，無論是模特兒臉上妝點如眼鏡般的裝飾，又或從白色方形手提包「長」出的綠色植栽都如「花都」巴黎的多情與浪漫，同時領口或是襯衫領片的錯置，加上視覺的錯視感，亦是本季服裝的玩味所在。

傳統的日本「和紙」是以細麻纖維製作，本季品牌並以日本僧侶、修行者的服裝形式加入了當代的服裝語彙，像是第40套以全黑、單肩的造型隱約讓人聯想到日本的僧侶，而第24套使用皺褶布料、全白、與帽飾一體成型的結構則相似於修女服裝，兩套造型都像是一位現代風格的修行者，但更為簡約、時髦。