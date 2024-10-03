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贈日本雙人機票！ 好丘×立頓「醇奶焙茶貝果」送茶歐蕾

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
好丘與立頓聯名推出「醇奶焙茶貝果」。圖／Lipton 立頓提供
好丘與立頓聯名推出「醇奶焙茶貝果」。圖／Lipton 立頓提供

繼日前推出「山茶花可頌」後，連鎖貝果品牌「好丘」攜手立頓，推出全新聯名款「醇奶焙茶貝果」，帶來充滿層次的茶香風味。活動期間購買聯名新品，還加贈立頓茶歐蕾系列飲品，並有機會獲得「日本雙人來回機票」。

即日起至12月31日期間，好丘與立頓聯名推出「醇奶焙茶貝果」，以立頓焙茶歐蕾嚴選鹿兒島焙茶粉揉入貝果麵團中，搭配奶油乳酪、白巧克力內餡，帶來細緻風味與焙茶香氣。活動期間在好丘門市購買2顆醇奶焙茶貝果，即可獲贈立頓茶歐蕾系列1瓶，口味隨機，每月限量3,000份。此外，凡購買醇奶焙茶貝果即可參加抽獎，有機會獲得日本雙人來回機票。

即日起至10月31日期間，立頓也於在好丘信義店．四四南村打造快閃活動。現場購買聯名醇奶焙茶貝果，即可參加解籤活動，現場並有特別擺設，讓消費者宛如置身日本神社。

日本 機票

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