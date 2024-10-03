復古風當道 Blancpain、Zenith新款計時碼表曬懷舊

雖然是石英機芯也能具備的「計時碼表」功能，但使用機械為動力的計時碼表，卻始終在市場展有一定比例，來自於計時碼表總是與過往歷史的飛行、懷舊、軍事風格多所連結，並有著風格與精密複雜程度的顯著分野。

身為高振頻機芯、機械計時碼表專家的真力時（Zenith），近日再度與美國專業鐘表媒體Hodinkee合作，推出一只新款CHRONOMASTER Original全日曆月相計時碼表。表款是向1970年的El Primero腕表致意，其計時碼表具導柱輪結構，同時可計算至1/10秒差距；同時因為在原有高振頻計時碼表機芯上疊加了第二個日曆模組，因此功能添增了「全日曆月相」：可顯示日期、星期、月份，以及月相顯示；不僅如此這只表款的計時積分盤還使用了吉丙隕石，展現歷經億萬光年抵達地球的滄桑蝕刻，訂價約49萬1,400元。

日前方於大直NOKE忠泰樂生活舉辦海洋特展的「寶珀」（Blancpain），新款Air Command腕表則帶回了1950年代的飛行記憶：以23級鈦金屬打造表殼的兩只新品將有42.5與36.2毫米兩種尺寸，兩者分別使用了F388B型機芯和F188B型機芯，但都具備飛返計時碼表功能（FlyBack），並以迷彩綠色面盤搭配同色系表帶。所謂的「飛返計時」意味了可省略停止、歸零此一步驟，直接進行第二段的計時步驟，常在過去為戰鬥飛行員用以進行精密計算，因此表款兩只機芯的自動盤皆改造為螺旋槳形式，懷舊氣氛滿滿。