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復古風當道 Blancpain、Zenith新款計時碼表曬懷舊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
表圈、表殼都呈現稜角分明的建築感，是Maurice Larcroix新款Aikon計時碼表的特色。圖／Maurice Lacroix提供
表圈、表殼都呈現稜角分明的建築感，是Maurice Larcroix新款Aikon計時碼表的特色。圖／Maurice Lacroix提供

雖然是石英機芯也能具備的「計時碼表」功能，但使用機械為動力的計時碼表，卻始終在市場展有一定比例，來自於計時碼表總是與過往歷史的飛行、懷舊、軍事風格多所連結，並有著風格與精密複雜程度的顯著分野。

身為高振頻機芯、機械計時碼表專家的真力時（Zenith），近日再度與美國專業鐘表媒體Hodinkee合作，推出一只新款CHRONOMASTER Original全日曆月相計時碼表。表款是向1970年的El Primero腕表致意，其計時碼表具導柱輪結構，同時可計算至1/10秒差距；同時因為在原有高振頻計時碼表機芯上疊加了第二個日曆模組，因此功能添增了「全日曆月相」：可顯示日期、星期、月份，以及月相顯示；不僅如此這只表款的計時積分盤還使用了吉丙隕石，展現歷經億萬光年抵達地球的滄桑蝕刻，訂價約49萬1,400元。

日前方於大直NOKE忠泰樂生活舉辦海洋特展的「寶珀」（Blancpain），新款Air Command腕表則帶回了1950年代的飛行記憶：以23級鈦金屬打造表殼的兩只新品將有42.5與36.2毫米兩種尺寸，兩者分別使用了F388B型機芯和F188B型機芯，但都具備飛返計時碼表功能（FlyBack），並以迷彩綠色面盤搭配同色系表帶。所謂的「飛返計時」意味了可省略停止、歸零此一步驟，直接進行第二段的計時步驟，常在過去為戰鬥飛行員用以進行精密計算，因此表款兩只機芯的自動盤皆改造為螺旋槳形式，懷舊氣氛滿滿。

近年重返台灣市場的瑞士品牌艾美（Maurice Lacroix），新品則回歸入門的中價位區間，新品Aikon系列計時碼表使用鈦金屬的一體成型表殼、金屬鍊帶，稜角分明的金屬反光與冷硬強勢氣氛，頗有1950年代英國「粗獷主義」（Brutalism）的建築量體感。雖然是44毫米但因為選用鈦金屬所以重量感覺精鋼來得輕盈，又有不錯的親膚、耐刮磨等特點。表款並具200米防水性能，有金色、紫色兩種不同面盤，訂價皆為16萬元、是中價位機械表的相對小眾之選。

Zenith再度與美國專業鐘表媒體Hodinkee合作，推出新款Chronomaster全日曆月相計時碼表，全球限量200只，49萬1,400元。圖／Zenith提供
Zenith再度與美國專業鐘表媒體Hodinkee合作，推出新款Chronomaster全日曆月相計時碼表，全球限量200只，49萬1,400元。圖／Zenith提供
除擁有黑白雙色的懷舊美式風格面盤，積分次表盤（sub-dial）更運用Gibeon隕石以呈現粗獷風格。圖／Zenith提供
除擁有黑白雙色的懷舊美式風格面盤，積分次表盤（sub-dial）更運用Gibeon隕石以呈現粗獷風格。圖／Zenith提供
Maurice Lacroix新款Aikon鈦金屬計時碼表特別版，16萬元。圖／Maurice Lacroix提供
Maurice Lacroix新款Aikon鈦金屬計時碼表特別版，16萬元。圖／Maurice Lacroix提供
Blancpain Air Command腕表，磨砂緞面鈦金屬、36.2毫米、F188B型自動上鍊機芯，飛返計時碼表、防水30米、專賣店限定、限量100只，價格店洽。圖／Blancpain提供
Blancpain Air Command腕表，磨砂緞面鈦金屬、36.2毫米、F188B型自動上鍊機芯，飛返計時碼表、防水30米、專賣店限定、限量100只，價格店洽。圖／Blancpain提供

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