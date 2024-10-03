遠傳電信開賣三星AI旗艦平板Galaxy Tab S10+　AI手機Galaxy S24 FE同步推加碼優惠

遠傳電信繼上周五（9月27日）獨家開賣三星年度壓軸的潮流AI旗艦手機Samsung Galaxy S24 FE後，再宣布10月4日起開賣三星AI旗艦平板Galaxy Tab S10+ Wi-Fi版（12GB＋256GB），配備12.4吋大螢幕，結合Galaxy AI功能的全新AI工作站，包含搜尋圈、筆記助理、塗鴉轉圖像的AI智繪鍵等功能，是現代商務人士與學生族群工作學習的最佳利器。

遠傳推出Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi版（12GB＋256GB）上市優惠，10月31日前搭配5G指定方案，最低月付599元就可享飆網體驗，獨家再送30W旅行充電組與Samsung Galaxy Fit3智慧手環。迎接AI換機潮，遠傳獨家上市三星年度壓軸潮流AI旗艦機Samsung Galaxy S24 FE，同步推出震撼入手價，月付999元指定專案、手機最低0元起。

Samsung Galaxy Tab S10+全面升級，加入全新AI工作站，一鍵開啟Galaxy AI「圈、記、繪」功能，包含星粉最喜愛隨圈隨搜的搜尋「圈」，即時翻譯、語音筆記、內容摘要、算式/手寫校正的筆「記」助理，以及可將塗鴉轉圖像的AI智「繪」鍵，無論是學生在課堂中做筆記，或是商務人士同時處理多項專案，皆能迅速切換任務、發揮創意並提升效率。

Samsung Galaxy Tab S10+搭載12.4吋Dynamic AMOLED 2X大螢幕，並大幅提升處理速度和流暢性，提供極致的娛樂影音體驗，開啟學習娛樂新戰力。歡慶全新Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi版上市，遠傳回饋星粉祭出多重好禮優惠，10月31日前申辦遠傳心5G方案最低月付599元（不含平板價格），再享獨家好禮30W旅行充電組，遠傳加碼再送Samsung Galaxy Fit3智慧手環。

遠傳日前獨家開賣三星年度壓軸旗艦新機Samsung Galaxy S24 FE（8GB＋256GB），祭出震撼入手價，原價22,990元的Samsung Galaxy S24 FE，搭配月付999元指定專案享開賣限時加碼，新機專案價最低0元起，再加碼多重開賣禮，總價值近萬元，包含限量送價值1,490元原廠立架式矽膠保護殼（限10月15日前）；加購Samsung Galaxy Buds AI藍牙耳機最高折2,000元，升級AI即時口譯，出國旅遊溝通無國界；遠傳星機保手機保險第1個月0元；舊機換新機最高折2,000元；VIP續約最高折3,500元；遠傳friDay影音、防駭心守護等數位服務最高3個月0元優惠。

買Samsung Galaxy S24 FE（8GB＋256GB）空機也能享優惠，加碼送千元配件購物金，即日起申辦指定方案還可抽Samsonite行李箱（市價11,800元）。

Samsung Galaxy S24 FE具備S24旗艦系列完整的Galaxy AI功能，升級6.7吋大螢幕，搭載5,000萬畫素鏡頭和全新AI智慧影像，並具備超強處理效能與超高顏值，擁有全新夢境藍、微醺灰、迷漾綠3款時尚配色。