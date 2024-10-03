聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳電信開賣三星AI旗艦平板Galaxy Tab S10+　AI手機Galaxy S24 FE同步推加碼優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠傳電信10月4日起開賣三星AI旗艦平板Galaxy Tab S10+ Wi-Fi版（12GB＋256GB），10月31日前搭配5G指定方案，最低月付599元就可享飆網體驗。圖／遠傳電信提供
遠傳電信10月4日起開賣三星AI旗艦平板Galaxy Tab S10+ Wi-Fi版（12GB＋256GB），10月31日前搭配5G指定方案，最低月付599元就可享飆網體驗。圖／遠傳電信提供

遠傳電信繼上周五（9月27日）獨家開賣三星年度壓軸的潮流AI旗艦手機Samsung Galaxy S24 FE後，再宣布10月4日起開賣三星AI旗艦平板Galaxy Tab S10+ Wi-Fi版（12GB＋256GB），配備12.4吋大螢幕，結合Galaxy AI功能的全新AI工作站，包含搜尋圈、筆記助理、塗鴉轉圖像的AI智繪鍵等功能，是現代商務人士與學生族群工作學習的最佳利器。

遠傳推出Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi版（12GB＋256GB）上市優惠，10月31日前搭配5G指定方案，最低月付599元就可享飆網體驗，獨家再送30W旅行充電組與Samsung Galaxy Fit3智慧手環。迎接AI換機潮，遠傳獨家上市三星年度壓軸潮流AI旗艦機Samsung Galaxy S24 FE，同步推出震撼入手價，月付999元指定專案、手機最低0元起。

Samsung Galaxy Tab S10+全面升級，加入全新AI工作站，一鍵開啟Galaxy AI「圈、記、繪」功能，包含星粉最喜愛隨圈隨搜的搜尋「圈」，即時翻譯、語音筆記、內容摘要、算式/手寫校正的筆「記」助理，以及可將塗鴉轉圖像的AI智「繪」鍵，無論是學生在課堂中做筆記，或是商務人士同時處理多項專案，皆能迅速切換任務、發揮創意並提升效率。

Samsung Galaxy Tab S10+搭載12.4吋Dynamic AMOLED 2X大螢幕，並大幅提升處理速度和流暢性，提供極致的娛樂影音體驗，開啟學習娛樂新戰力。歡慶全新Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi版上市，遠傳回饋星粉祭出多重好禮優惠，10月31日前申辦遠傳心5G方案最低月付599元（不含平板價格），再享獨家好禮30W旅行充電組，遠傳加碼再送Samsung Galaxy Fit3智慧手環。

遠傳日前獨家開賣三星年度壓軸旗艦新機Samsung Galaxy S24 FE（8GB＋256GB），祭出震撼入手價，原價22,990元的Samsung Galaxy S24 FE，搭配月付999元指定專案享開賣限時加碼，新機專案價最低0元起，再加碼多重開賣禮，總價值近萬元，包含限量送價值1,490元原廠立架式矽膠保護殼（限10月15日前）；加購Samsung Galaxy Buds AI藍牙耳機最高折2,000元，升級AI即時口譯，出國旅遊溝通無國界；遠傳星機保手機保險第1個月0元；舊機換新機最高折2,000元；VIP續約最高折3,500元；遠傳friDay影音、防駭心守護等數位服務最高3個月0元優惠。

買Samsung Galaxy S24 FE（8GB＋256GB）空機也能享優惠，加碼送千元配件購物金，即日起申辦指定方案還可抽Samsonite行李箱（市價11,800元）。

Samsung Galaxy S24 FE具備S24旗艦系列完整的Galaxy AI功能，升級6.7吋大螢幕，搭載5,000萬畫素鏡頭和全新AI智慧影像，並具備超強處理效能與超高顏值，擁有全新夢境藍、微醺灰、迷漾綠3款時尚配色。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、官網公告為準。

遠傳電信10月4日起開賣三星全新AI旗艦星平板Galaxy Tab S10+ Wi-Fi版（12GB＋256GB），獨家加碼送旅充組、智慧手環等多重好禮。圖／遠傳電信提供
遠傳電信10月4日起開賣三星全新AI旗艦星平板Galaxy Tab S10+ Wi-Fi版（12GB＋256GB），獨家加碼送旅充組、智慧手環等多重好禮。圖／遠傳電信提供
遠傳電信獨家開賣三星Galaxy S24 FE，搭配月付999元指定專案享開賣限時加碼，手機專案價最低0元起。圖／遠傳電信提供
遠傳電信獨家開賣三星Galaxy S24 FE，搭配月付999元指定專案享開賣限時加碼，手機專案價最低0元起。圖／遠傳電信提供

256GB 出國旅遊

延伸閱讀

三星AI旗艦平板Tab S10+上市 遠傳加碼AI手機優惠價

三星 Galaxy Watch 系列心律不整通知功能 正式在台開放

三星智慧手錶獲衛福部核准 支援心律不整通知功能

最高法院判決勝訴 遠傳：遠亞合併合法有效

相關新聞

影展非典穿搭 楊謹華、陳庭妮輕珠寶、名鞋隨身太吸睛

針對場合進行合宜的造型是禮儀，然風格也會隨著潮流、趨勢而位移變化。登上影展紅毯現在已不與高跟鞋、燕尾服畫上絕對等號，日前...

可頌「買3送1」！PIERRE HERMÉ PARIS限時優惠

邁入10月，法國甜點品牌「PIERRE HERMÉ PARIS」限時推出多重優惠，可享「外帶3個可頌送飲品1杯」、「可頌...

影／百貨公司周年慶遇颱風 民眾不畏風雨排隊搶折扣

中度颱風山陀兒行徑緩慢，中午左右才從高雄登陸，中部地區風雨稍小，不少民眾利用颱風假外出購物，廣三soso百貨不到11點就...

颱風來也要買 瞄準消費者新光三越周年慶準時開跑

山陀兒颱風來襲，百貨搶客無懼風雨，「周年慶情雨表」新光三越南西店今日準時開跑。新光三越表示，今年在新餐廳、新商品的加持下...

趁颱風假逛百貨周年慶 新光三越南西首日排隊人潮照滿

山陀兒颱風龜速前進，北部連放兩天颱風假但天氣其實都不錯，今天正逢新光三越首波周年慶開跑，有百貨風向球稱號的新光三越台北南...

颱風山陀兒來襲攪局 台南「美樂蒂與酷洛米」開展延期

南市府觀旅局今年與三麗鷗公司攜手合作，舉辦「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」，12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。