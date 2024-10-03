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依需求隨意配！MUJI無印良品推「自由組合收納包系列」 限時任2件9折
手機、錢包、鑰匙與通勤卡，幾乎是大眾每天出門的必備物品，但若將這些小物全部裝進一個大包包內，反而會難以搜尋甚至容易遺失。MUJI無印良品為協助消費者方便整理必備小物，特別提出「剛剛好打包術｣，只要用一條肩帶配上各式自由組合收納包系列，就能裝下每日必備物品，方便識別拿取的同時，也十分輕巧，不論是外出旅行、日常通勤都適合。
MUJI無印良品自由組合收納包系列採用pu材質，手感柔軟舒適，不易沾水，可收納各式物品，也適合與其他收納包進行搭配，增加收納空間，提供多款色系與款式，享受隨心所欲搭配的快樂，售價150～650元。即日起至10月16日購買自由組合收納包系列任2件以上即享9折優惠。
●附註：商品品名、售價依門市服務人員說明為主
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