IKEA台灣30周年慶「百款經典商品」限時7折起！全球唯一「鯊鯊造型襪」只送不賣

IKEA台灣迎接30周年，即日起至10月16日於全台各店推出多項超值優惠，超過百款經典商品限時7折起，還有全球唯一、專為IKEA台灣30周年推出的限定造型襪，只要是宜家卡友單筆消費滿888元，就能在指定期間於全台各店免費兌換一雙對應襪款，10月13日前由愛心小熊及黃金獵犬搭配的「經典好友襪」率先登場，10月14日至10月27日再由「小心鯊鯊襪」接棒，更多活動詳情資訊請見IKEA官網。

IKEA台灣30周年慶，即日起至10月16日推出百款經典商品7折起的超值活動，無論是激省家具或百元有找小物通通都有。首推1980年代推出的經典款「KLIPPAN雙人座沙發」（原價11,990元，特價9,990元），選用的布料不僅易於清潔，還有多款樣式可隨心情自由搭配，擁有10年品質保證的坐墊提供身體全方位良好支撐；「SLATTUM軟墊式床框」（原價5,999元，特價4,199元），軟墊式設計靠在床上看書、看電視也舒適，亮藍色布套搭配簡約設計，讓臥室充滿現代時尚感；「VALEVÅG獨立筒彈簧床墊」（原價8,999元，特價7,499元）擁有5段舒適區塊的獨立筒彈簧設計，能順應身體移動提供極佳支撐；深受消費者喜愛的「RÅSKOG推車」（原價899元，特價649元），多功能的靈活設計可當邊桌、化妝桌甚至備餐檯，是實用又時尚的收納好幫手。實際販售精選商品與貨況依各店為主。

全球唯一、專為IKEA台灣30周年推出的限定版超萌玩偶造型襪只送不賣，活動期間宜家卡友單筆消費滿888元就能免費帶回家，活動分為兩階段：即日起至10月13日推出IKEA愛心小熊及黃金獵犬的「經典好友襪」，俏皮的湖水綠印有IKEA LOGO標誌，與兩隻小夥伴分別坐在經典扶手椅上，雙腳不同的圖案設計更添獨特；10月14日至10月27日登場的則是以IKEA人氣王鯊鯊設計的「小心鯊鯊襪」，穿上後讓雙腳直接變身成鯊鯊，趣味度滿分。無論是線上網購或在店內消費，都能憑單筆消費滿額發票到全台IKEA各店客服櫃台兌換，在每個期間每人每卡限兌換一次，數量有限送完為止。此外，「超集玩家」的卡友集點活動，每月首次單筆消費滿99元可獲得1點，這次加碼回饋只要到店兌換IKEA限定造型襪任一雙，可再額外獲得1點。

IKEA瑞典餐廳即日起至10月16日則限時加碼推出全新力作「瑞典肉丸牛肉麵」，結合瑞典經典食材與台灣傳統美味，僅需169元就能嘗鮮，即日起至10月16日期間限定販售。

即日起至11月30日全台IKEA瑞典餐廳更首次以台味為主題獻上全新菜單，包括辦桌冷盤必備的「五味醬淡菜」，融合台灣經典調味的「戰斧豬排佐三杯醬」及秋冬進補首選的「花雕紙包雞」；注入台式靈魂的蔬食料理「紅燒鯊鯊排炒飯」更祭出卡友優惠，10月31日前卡友只需要179元即可享用（原價199元）。此外，曾經掀起熱潮的「鹽酥雞」也隨著這次台灣味主題回歸IKEA美食小站，10月17日更加碼推出由SKOGSDUVA花型坐墊等比縮小的「小花饅頭」，限量供應，售完為止。