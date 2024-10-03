卡地亞當代藝術基金會歡慶40周年 全新展覽空間曝光

創立於1984年的卡地亞當代藝術基金會（Fondation Cartier pour l'Art Contemporain）今年為歡慶40周年，宣布將從原本位於巴黎左岸拉斯帕伊大道的展館遷移，進駐位於巴黎右岸、歷史悠久的皇家宮殿廣場的全新建築地標。該劃時代的展覽空間同樣由知名建築師Jean Nouvel操刀構思，預計將於2025年底對外開放，為基金會揭開歷史的第三篇章。

新館位於一棟奧斯曼風格建築內。該建築最初是配合拿破崙三世的巴黎改造計畫而建，1855年巴黎羅浮宮大酒店在此開業、1863年改為羅浮宮百貨公司、1978年轉型為羅浮宮骨董商場。如今在Jean Nouvel的規劃下，新館外牆設有通透的大片落地櫥窗，面向聖奧諾雷市郊路（Rue du Faubourg Saint-Honoré）、里沃利路（Rue de Rivolié）和巴黎皇家宮殿廣場，內部空間將與城市的歷史脈絡和諧對話。

新址的公共區域高達8,500平方米，展覽空間達6,500平方米，包括五座合計1,200平方米的移動式平台，可靈活調整展廳面積與動線。另設有能俯瞰這些平台構築的1,200平方米空中步道。

卡地亞當代藝術基金會是法國首間專為當代藝術設立的企業基金會。最初設址於巴黎近郊的Jouy-en-Josas的Montcel莊園，透過策展與駐村計畫，成為全球藝術家盡情探索交流的場域。1994年，基金會搬遷至造型前衛的拉斯帕伊大道新館，由Jean Nouvel以玻璃與鋼筋打造的通透開放式博物館空間，被他稱為「巴黎紀念碑」。

為歡慶40周年，基金會也將推出回顧其發展歷程的6集 Podcast 特別節目《Voir venir, Venir voir》，於9月起以每週更新一集的形式上架各大串流平台。同名的《Voir venir, Venir voir》周年紀念專刊也將於10月9日出版，以插圖記錄40年來的160多場展覽，並收錄12篇精選的藝術家和大型展覽故事。