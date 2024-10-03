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影展非典穿搭 楊謹華、陳庭妮輕珠寶、名鞋隨身太吸睛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron Quatre Classique系列戒指，使用黃金、白金、玫瑰金750與棕色PVD陶瓷，19萬4,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique系列戒指，使用黃金、白金、玫瑰金750與棕色PVD陶瓷，19萬4,000元。圖／Boucheron提供

針對場合進行合宜的造型是禮儀，然風格也會隨著潮流、趨勢而位移變化。登上影展紅毯現在已不與高跟鞋、燕尾服畫上絕對等號，日前甫開展的第29屆釜山影展（Busan International Film Festival）便有多位台灣藝人包含楊謹華、陳庭妮都前往出席，並以輕珠寶與名鞋傍身、令人耳目一新。

陳庭妮與楊謹華本次是因新片《影后》出席釜山影展，其中陳庭妮是以一身削肩、黃色洋裝大秀健康膚色，腳上更有一雙尖頭繫白色鞋帶的黑色高跟鞋出自「紅底鞋王」Christian Louboutin；楊謹華則選用了一套黑色刺繡亮片洋裝，並在個人IG親吐心聲，表示這是她第一次前往釜山，原本緊張的心情則因大風反感到放鬆（chill），同時楊謹華更在海灘邊卸下腳上出自法國品牌BALMAIN的高跟鞋，展現十足愜意。

近距離欣賞不難發現，原來陳庭妮與楊謹華還在細節處選用了法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的珠寶。楊謹華是以Quatre Classique系列的耳扣、戒指疊加，小秀輕奢，展現貴金屬的多樣風采，也像優秀演員的百變演技。陳庭妮手上則有一只小巧的Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指、並搭配同系列Fuzzy豹貓耳環，俏皮甜美又帶點野性，一如陳庭妮的活潑個性。

不僅如此，連地主國」南韓影帝、近日開拍《魷魚遊戲2》的李政宰也在黑色西裝領片上選用一款Boucheron的高級珠寶系列Fuchsia胸針，胸針原本出自一條高級珠寶項鍊，並可轉換為胸針一物二用，設計概念是透過白金、鑽石鑲嵌模擬了吊鐘花（fuchsia）的柔軟垂墜。雖然李政宰一身黑卻以搶眼胸針成功製造亮點，更讓珠寶成為無分性別的閃耀單品、展現紅毯上的落落大方。

Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指，158萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指，158萬元。圖／Boucheron提供
以Boucheron Quatre Classique珠寶多層次造型的楊謹華，在海邊時更褪去BALMAIN高跟鞋、辣秀美背。圖／Boucheron提供
以Boucheron Quatre Classique珠寶多層次造型的楊謹華，在海邊時更褪去BALMAIN高跟鞋、辣秀美背。圖／Boucheron提供
以Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指、耳環造型的陳庭妮，展現俐落自信。圖／Boucheron提供
以Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指、耳環造型的陳庭妮，展現俐落自信。圖／Boucheron提供
李政宰身上配戴的Boucheron高級珠寶系列Fuchsia項鍊，同時還可轉換為胸針造型，使用白金並鑲嵌鑽石，2,115萬元。圖／Boucheron提供
李政宰身上配戴的Boucheron高級珠寶系列Fuchsia項鍊，同時還可轉換為胸針造型，使用白金並鑲嵌鑽石，2,115萬元。圖／Boucheron提供
（由左至右）楊謹華、李政宰、陳庭妮都在甫開幕的2024釜山影展上，以輕珠寶隨身、展現閃耀與得體大器。圖／Boucheron提供、翻攝自 IG @ from_jjlee
（由左至右）楊謹華、李政宰、陳庭妮都在甫開幕的2024釜山影展上，以輕珠寶隨身、展現閃耀與得體大器。圖／Boucheron提供、翻攝自 IG @ from_jjlee
楊謹華初次前往釜山影展，以一身黑色亮片刺繡洋裝搭配Boucheron輕珠寶，美豔大方。圖／Boucheron提供
楊謹華初次前往釜山影展，以一身黑色亮片刺繡洋裝搭配Boucheron輕珠寶，美豔大方。圖／Boucheron提供
陳庭妮一身芥末黃色連身洋裝，輕快高雅不失活力，並選用了Boucheron豹貓珠寶，小秀俏皮。圖／Boucheron提供
陳庭妮一身芥末黃色連身洋裝，輕快高雅不失活力，並選用了Boucheron豹貓珠寶，小秀俏皮。圖／Boucheron提供
李政宰出席釜山影展開幕活動時，以全黑西裝搭配了Boucheron高級珠寶系列Fuchsia胸針，展現斯文的紳士閃耀風格。圖／翻攝自 IG @ from_jjlee
李政宰出席釜山影展開幕活動時，以全黑西裝搭配了Boucheron高級珠寶系列Fuchsia胸針，展現斯文的紳士閃耀風格。圖／翻攝自 IG @ from_jjlee

珠寶 高跟鞋 黑色

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