影展非典穿搭 楊謹華、陳庭妮輕珠寶、名鞋隨身太吸睛

針對場合進行合宜的造型是禮儀，然風格也會隨著潮流、趨勢而位移變化。登上影展紅毯現在已不與高跟鞋、燕尾服畫上絕對等號，日前甫開展的第29屆釜山影展（Busan International Film Festival）便有多位台灣藝人包含楊謹華、陳庭妮都前往出席，並以輕珠寶與名鞋傍身、令人耳目一新。

陳庭妮與楊謹華本次是因新片《影后》出席釜山影展，其中陳庭妮是以一身削肩、黃色洋裝大秀健康膚色，腳上更有一雙尖頭繫白色鞋帶的黑色高跟鞋出自「紅底鞋王」Christian Louboutin；楊謹華則選用了一套黑色刺繡亮片洋裝，並在個人IG親吐心聲，表示這是她第一次前往釜山，原本緊張的心情則因大風反感到放鬆（chill），同時楊謹華更在海灘邊卸下腳上出自法國品牌BALMAIN的高跟鞋，展現十足愜意。

近距離欣賞不難發現，原來陳庭妮與楊謹華還在細節處選用了法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的珠寶。楊謹華是以Quatre Classique系列的耳扣、戒指疊加，小秀輕奢，展現貴金屬的多樣風采，也像優秀演員的百變演技。陳庭妮手上則有一只小巧的Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指、並搭配同系列Fuzzy豹貓耳環，俏皮甜美又帶點野性，一如陳庭妮的活潑個性。