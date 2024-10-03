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可頌「買3送1」！PIERRE HERMÉ PARIS限時優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
PIERRE HERMÉ PARIS推出「可頌買3送1」等一系列優惠。圖／PIERRE HERMÉ PARIS提供
PIERRE HERMÉ PARIS推出「可頌買3送1」等一系列優惠。圖／PIERRE HERMÉ PARIS提供

邁入10月，法國甜點品牌「PIERRE HERMÉ PARIS」限時推出多重優惠，可享「外帶3個可頌送飲品1杯」、「可頌買3送1」等方案，身份證或生日有「1、0」任兩碼（可重複），或姓名中有「歡、慶、雙、十」任一字，則可享內用免服務費、消費滿額送馬卡龍等不同優惠。

全球知名甜點師Pierre Hermé所創辦的「PIERRE HERMÉ PARIS」，以馬卡龍為招牌，同時也提供多種口味的法式經典可頌與特色甜點，目前於台北、台中均有Café PIERRE HERMÉ PARIS，台北市信義區並設有Boutique PIERRE HERMÉ PARIS。

即日起至10月31日期間，凡至Café PIERRE HERMÉ PARIS台北與台中店，外帶3個任選口味可頌，即贈「飲品1杯」，口味任選；買6個可頌，贈送飲品2杯，依此類推。活動期間至Boutique PIERRE HERMÉ PARIS外帶3個任選口味可頌，贈送「可頌1個」。

除此之外，凡身分證字號或民國出生年月日含「1」或「0」任二碼（可重複）或姓名中含有「歡、慶、雙、十」任一字（可同音），完成社群任務，即可享「內用免服務費」，或是外帶滿額優惠。消費滿520元，贈送「馬卡龍」1顆，口味隨機；消費滿1,580元，贈送「榛果牛奶巧克力片」1片；消費滿2,500元，贈送月餅1顆，口味隨機。

服務費 甜點

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