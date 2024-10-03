颱風來也要買 瞄準消費者新光三越周年慶準時開跑

山陀兒颱風來襲，百貨搶客無懼風雨，「周年慶情雨表」新光三越南西店今日準時開跑。新光三越表示，今年在新餐廳、新商品的加持下，南西店首日人潮可望成長2%，業績也可望挑戰5.1億元，成長0.7%。

在宣布放颱風假之後，新光三越隨即宣布周年慶造勢活動取消，但今早僅宣布台南以南的商場停業，其餘各店都正常營業，最受關注的南西店，在營業時間前仍聚集不少人潮要搶特惠商品。

新光三越表示，今日風雨狀況並不算猛烈，開店前就聚集超過千人排隊，但今日放颱風假，預期下午人潮會逐漸湧現，但包括iPad、Apple Watch，消費60萬滿額贈品Dyson吸塵器，都在半小時內換完。

去年新光三越第一波周慶首日，正好遇到小犬颱風來襲，高雄三多店停業，今年高雄三多店、台南中山店也受颱風影響，因此檔期會延後到4日開跑，21日結束。