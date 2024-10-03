趁颱風假逛百貨周年慶 新光三越南西首日排隊人潮照滿

山陀兒颱風龜速前進，北部連放兩天颱風假但天氣其實都不錯，今天正逢新光三越首波周年慶開跑，有百貨風向球稱號的新光三越台北南西店雖遇上颱風天，但因為台北天氣上午僅飄微微細雨，開店前南西一館大門走道兩側同樣排滿要搶首日優惠的民眾。新莊宏匯廣場今天同樣是周年慶第一天，因為颱風延遲至中午12點開店，但11點左右門口也已聚集排隊民眾等待入場。

因為今日高雄風雨明顯，新光三越台南中山店、高雄三多店今日暫停營業一天，周年慶首波分店（台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店）今日如期開跑；台南中山店、高雄三多店周年慶活動將延後一日，於10月4日展開。