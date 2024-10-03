快訊

山陀兒太猛別躲鐵皮屋！登陸前高雄再發國家警報「即刻避難」

總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

聽新聞
0:00 / 0:00

趁颱風假逛百貨周年慶 新光三越南西首日排隊人潮照滿

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北南西店周年慶首日遇上颱風假，但因台北算天氣良好，民眾逛周年慶熱情不減。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店周年慶首日遇上颱風假，但因台北算天氣良好，民眾逛周年慶熱情不減。圖／新光三越提供

山陀兒颱風龜速前進，北部連放兩天颱風假但天氣其實都不錯，今天正逢新光三越首波周年慶開跑，有百貨風向球稱號的新光三越台北南西店雖遇上颱風天，但因為台北天氣上午僅飄微微細雨，開店前南西一館大門走道兩側同樣排滿要搶首日優惠的民眾。新莊宏匯廣場今天同樣是周年慶第一天，因為颱風延遲至中午12點開店，但11點左右門口也已聚集排隊民眾等待入場。

因為今日高雄風雨明顯，新光三越台南中山店、高雄三多店今日暫停營業一天，周年慶首波分店（台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店）今日如期開跑；台南中山店、高雄三多店周年慶活動將延後一日，於10月4日展開。

宏匯廣場周年慶首日日本超市LOPIA推出瑪格麗特披薩特價99元、限量100份，不少民眾就為了特價而來。宏匯廣場指出，距離中午開店前，民眾陸續前往排隊等待進場，且排隊人潮越來越多。

宏匯廣場周年慶首日日本超市LOPIA推出瑪格麗特披薩特價99元、限量100份，不少民眾為了優惠而來。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場周年慶首日日本超市LOPIA推出瑪格麗特披薩特價99元、限量100份，不少民眾為了優惠而來。圖／宏匯廣場提供

周年慶 山陀兒颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風欲去還留 颱風假打亂學校課程進度

颱風假有人不喜歡 大學生今天有重要課、高中生改上線上課

颱風假慢性病患抱怨回診遭取消 已請假又沒能放颱風假虧大了！

北北基桃颱風假被酸是「罷免颱風假」蔣萬安曝決策考量

相關新聞

颱風來也要買 瞄準消費者新光三越周年慶準時開跑

山陀兒颱風來襲，百貨搶客無懼風雨，「周年慶情雨表」新光三越南西店今日準時開跑。新光三越表示，今年在新餐廳、新商品的加持下...

趁颱風假逛百貨周年慶 新光三越南西首日排隊人潮照滿

山陀兒颱風龜速前進，北部連放兩天颱風假但天氣其實都不錯，今天正逢新光三越首波周年慶開跑，有百貨風向球稱號的新光三越台北南...

颱風山陀兒來襲攪局 台南「美樂蒂與酷洛米」開展延期

南市府觀旅局今年與三麗鷗公司攜手合作，舉辦「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」，12...

Prada Buckle包玩結構 朴成訓、鄭在玹「外掛」秀品味

包包的存在不僅為了收納，更因為結構的變化帶來驚喜。Prada的年度新包：Buckle包大玩錯視戲法，將腰間皮帶化為包款結...

巴黎春夏25時裝周／LISA、Zenday腿精互鬥賞LV衝突美感

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎時裝周期間於巴黎羅浮宮卡利庭園發表全新2025年春夏女裝系列，巧妙...

JISOO帶頭、時髦妹子都在背！這小DIOR背包太可愛了

Dior品牌創辦人迪奧先生（Christian Dior）的妹妹Catherine Dior一直是他重要的靈感繆思，Di...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。