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Prada Buckle包玩結構 朴成訓、鄭在玹「外掛」秀品味
包包的存在不僅為了收納，更因為結構的變化帶來驚喜。Prada的年度新包：Buckle包大玩錯視戲法，將腰間皮帶化為包款結構，除了有女星Diane Kruger、時尚名人Alexa Chung、歌手Dua Lipa相繼配戴造型，2024秋冬新品近日更為男星如NCT成員鄭在玹、ENHYPEN團員朴成訓選用，成為本季男士的推薦亮點單品。
其中今年8月以單飛姿態推出專輯《J》，日前再火速宣布將在11月4日入伍服兵役的NCT成員鄭在玹，日前在米蘭時裝周期間曾以高領針織毛衣、黑長褲搭配大型Prada Buckle包與白髮，神似日本漫畫中的人氣角色五條悟；另一位韓星、ENHYPEN團員朴成訓則以同樣一身黑、但加以白色襯衫展現鮮明對比，手上同樣有一款大型Prada Buckle包，更散發了幾分學院氣息。
由於Buckle包是在2024春夏推出，本季則在女性尺寸外再「加碼」推出男性款大尺寸。同時伴隨近年流行的配件風潮，像是鄭在玹就在包款題把上串接起多樣化配件，如眼鏡盒、繩索、小皮夾，本季男士不妨也可發揮創意，將討喜玩偶、鑰匙圈或能彰顯個性的小物自由串接。
全系列Prada Buckle包款皆以小牛皮製作、並選用小羊皮納帕皮維包款襯裡，2024秋冬新款共有黑色、灰色、咖啡色麂皮與焦糖色，訂價約自17萬元至20萬元不等，並已於Prada專賣店或Prada.com官方網站、全面上市。
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