巴黎春夏25時裝周／LISA、Zenday腿精互鬥賞LV衝突美感
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎時裝周期間於巴黎羅浮宮卡利庭園發表全新2025年春夏女裝系列，巧妙拿捏柔軟與力量的平衡，讓人聚焦法式時尚這股強大的柔軟力量。包括品牌大使Zendaya、Blackpink成員Lisa、劉亦菲、韓國女子團體NewJeans成員李惠仁（Hyein）、影后凱特布蘭琪（Cate Blanchette）等人都特地出席看秀，現場星光熠熠。
由品牌女裝創意總監Nicolas Ghesquière所執掌的 2025春夏女裝秀，在寫著「Louis Vuitton Paris」的霓虹燈映照下，於1250 個硬箱建造的電動式伸展台上登場，在Jamie XX的音樂襯托下，洋溢強烈的90年代風格。
本季的作品靈感取自法國當代藝術家洛朗葛拉索（Laurent Grasso）五幅繪畫作品〈Studies into the Past 研究過去〉，以「柔軟與力量」兩個強烈的對比為特色，孕生出不斷連綿的服裝動態感。系列服裝流露的柔軟力量遊走在看似衝突矛盾，卻又和諧共融的姿態：透過結構的柔軟性、視覺上的輕盈感、奔放的靈動性、以及細長輪廓、精準勾勒當代女性的力量。
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