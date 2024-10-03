巴黎春夏25時裝周／LISA、Zenday腿精互鬥賞LV衝突美感

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎時裝周期間於巴黎羅浮宮卡利庭園發表全新2025年春夏女裝系列，巧妙拿捏柔軟與力量的平衡，讓人聚焦法式時尚這股強大的柔軟力量。包括品牌大使Zendaya、Blackpink成員Lisa、劉亦菲、韓國女子團體NewJeans成員李惠仁（Hyein）、影后凱特布蘭琪（Cate Blanchette）等人都特地出席看秀，現場星光熠熠。

由品牌女裝創意總監Nicolas Ghesquière所執掌的 2025春夏女裝秀，在寫著「Louis Vuitton Paris」的霓虹燈映照下，於1250 個硬箱建造的電動式伸展台上登場，在Jamie XX的音樂襯托下，洋溢強烈的90年代風格。