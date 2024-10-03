真的好美想躺！LV男女裝總監操刀經典硬箱床太夢幻了

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於1868年專為探險家發明設計一款床墊硬箱（Bed Trunk），讓專為追求精緻的旅行者及熱愛設計的人士可以帶著行李周遊世界。路易威登之子喬治於1885年為這款行李箱申請專利。這張絕無僅有的床墊隨後在多個世界博覽會和國際展覽會上展出，深受旅行者、探險家和其他周遊各地人們的歡迎，軍規款床墊硬箱亦然，是軍官進行演習或軍事行動時不可或缺的用品。

2023年四月，路易威登宣布以當代精密工藝重新推出經典Bed Trunk床墊硬箱。外層採用經典的Monogram帆布，內部則是精密的鋁製及櫸木摺疊床架，使Bed Trunk床墊硬箱可迅速輕鬆地變成一張堅固的床架。床架可以裝入由四個部分組成的厚床墊，使用者一夜舒適好眠。這些部分都鋪設了記憶泡沫床墊，並且用棉質編織帶加以固定，也可以這條織帶來固定個人物品。床頭可將枕頭向上傾斜，讓人可以睡得更舒適，床架上還能加裝櫸木製床頭櫃。

如今，路易威登與女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière與男裝系列藝術總監Pharrell Williams攜手合作，以各自的視野，推出兩款散發新穎現代風格的Bed Trunk床墊硬箱。Nicolas Ghesquière設計的Bed Trunk床墊硬箱將於9月20日至10月6日在法國聖日耳曼德佩的路易威登精品店展出；Pharrell Williams設計的床墊硬箱將於9月21日至10月4日在巴黎白馬莊園飯店舉行的Savoir Rêver Louis Vuitton貴賓活動中展出。